Мария Шарапова рассказала о тяжелом восстановлении после родов

В апреле этого года 35-летняя Мария Шарапова впервые заявила всему миру о своей беременности. В качестве доказательства она опубликовала в своем блоге нежное фото с пляжа с округлившимся животом. После этого еще несколько месяцев теннисистка радовала поклонников «беременными» кадрами, однако ни о каких подробностях не рассказывала. Интернет-сообщество гадало, когда же на свет появится долгожданный первенец.

В начале этого месяца подписчики Марии уже были уверены — Шарапова родила. К такой мысли их подтолкнул загадочный новый статус звезды шапке профиля — «мама» и смайлик медвежонка. Гадать и ждать долго не пришлось. Через несколько дней звезда уже принимала поздравления под опубликованным фото, на котором были счастливые родители и новорожденный малыш.

Отец ребенка — британский бизнесмен Александр Гилкс. С ним пятикратная победительница турниров Большого шлема обручилась еще в 2020 году. Сообщений в СМИ о пышной свадьбе влюбленных так и не было. Возможно, конечно, они сыграли ее тайно, но мы очень надеемся, что это событие лишь ждет нас впереди!

Прошло уже несколько недель, а никаких милых фотографий и откровений от знаменитости больше не было. Ее можно понять — первые роды. Да и первые дни, месяцы, а то и годы с любимым ребенком для мамы самые сокровенные, поэтому сейчас Шарапова полностью посвятила себя воспитанию сына. Правда, как истинная светская леди, о работе и о себе забыть надолго она не могла.