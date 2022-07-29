Ведущий Таави Либе, который в прошлом году привлек много внимания из-за своей сексуальной зависимости, нашел для себя новое увлечение, которое наверняка пойдет ему только на пользу, пишет Elu24.
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У скандально известного эстонского ведущего новая зависимость?
У скандально известного эстонского ведущего новая зависимость?
В прошлом году порталу Elu24 поступила информация о том, что недавно женившийся Таави Либе необычно общается со студентками. Однако позже мужчина публично признался, что у него действительно есть проблемы, а именно, что у него сексуальная зависимость.
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