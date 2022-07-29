С 28 по 31 июля проходит традиционный музыкальный фестиваль Viljandi Folk, который каждый год собирает в Вильянди людей со всей Эстонии и, что самое главное, также из других уголков мира, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Несмотря на дождь, в первый день фестиваля Viljandi Folk толпы людей наслаждались музыкой и танцами
Несмотря на дождь, в первый день фестиваля Viljandi Folk толпы людей наслаждались музыкой и танцами
Viljandi Folk – своеобразный фестиваль, который, по мнению иностранцев, является лучшим способом познакомиться с культурой Эстонии, включающей в себя и современные новшества.