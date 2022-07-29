Как быстро отварить картофель: хитрости, которые вы не знали

Согласитесь, бывало же такое, что гости уже на пороге, а поставленный на плиту, казалось бы, заблаговременно картофель всё никак и никак не может приготовиться? Вы постоянно бегаете к кастрюле с ножом и судорожно проверяете состояние основного гарнира для вашей трапезы. Наверное, хоть раз в жизни, но с этой проблемой сталкивалась каждая хозяйка, пишет sovkusom.ru.