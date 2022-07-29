Согласитесь, бывало же такое, что гости уже на пороге, а поставленный на плиту, казалось бы, заблаговременно картофель всё никак и никак не может приготовиться? Вы постоянно бегаете к кастрюле с ножом и судорожно проверяете состояние основного гарнира для вашей трапезы. Наверное, хоть раз в жизни, но с этой проблемой сталкивалась каждая хозяйка, пишет sovkusom.ru.
Как быстро отварить картофель: хитрости, которые вы не знали
Но с помощью некоторых хитростей картофель можно приготовить всего за 7? Знаменитый повар, участник кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко признался, что знает три суперскоростных способа отварить картофель и с радостью ими поделился.
Как ускорить процесс приготовления картошки
Способ № 1
На 10 клубней картофеля вам понадобится 30 г сливочного масла. Очистите, нарежьте картофель, поместите его в кастрюлю с водой и кусочком сливочного масла. Масло образует на поверхности воды пленку, которая будет способствовать поддержанию высокой температуры в кастрюле, с ее помощью картофель приготовится в разы быстрее.
Способ № 2
Для супербыстрого приготовления вам понадобится микроволновка. Возьмите специальную стеклянную посуду, поместите в нее очищенный нарезанный картофель, налейте воду и поставьте будущий гарнир в микроволновую печь на 7–10 минут с мощностью 650 W.
Способ № 3
Снова будем варить картофель в микроволновке. Поместите очищенный и нарезанный картофель в рукав для запекания, залейте его водой, крепко завяжите края рукава и поместите картофель в микроволновую печь на 7 минут с мощностью 650 W.
Вот такими маленькими хитростями можно воспользоваться, если время на приготовление гарнира ограничено.