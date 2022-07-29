«Мы не знакомимся с пассажирами» и другие секреты стюардесс, о которых вы не знали

Считается, что профессия стюардессы — одна из самых романтичных: постоянные путешествия, много новых людей вокруг, красивая форма... Однако бортпроводницы уверяют в том, что их работа на самом деле — тяжкий труд, и многое остается невидимым для глаз пассажиров. Блогер Летисия Вьенто рассказывает о закулисной жизни девушек, посвятивших себя небу.

О знакомствах с мужчинами

Считается, что мужчины мечтают познакомиться со стюардессами. Действительно, часто представители сильного пола стремятся наладить контакт с кем-то из прекрасных членов экипажа. Однако у девушки сразу активируется рефлекс: «Ко мне обращаются — значит, что-то случилось», что не располагает к знакомству. Кроме того, при исполнении служебных обязанностей не положено флиртовать с пассажирами, поэтому лучше искать знакомства с бортпроводницей после полета или в аэропорту.

О сексе в самолете

Мы уже писали о том, что есть любители запираться в туалетах для сексуальных утех. И члены экипажа зорко следят за тем, чтобы туда входили по одному взрослому. Если у бортпроводника возникнет подозрение в использовании кабинки не по назначению, он может потребовать освободить ее и даже открыть ключом.

Как готовят стюардесс?

В стюардессы могут попасть девушки возрастом от 18 до 25 лет, ростом до 175 см. Но также нужно дотягиваться до багажной полки, поэтому дюймовочек не берут.