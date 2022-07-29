Считается, что профессия стюардессы — одна из самых романтичных: постоянные путешествия, много новых людей вокруг, красивая форма... Однако бортпроводницы уверяют в том, что их работа на самом деле — тяжкий труд, и многое остается невидимым для глаз пассажиров, пишет портал tonkosti.ru.
«Мы не знакомимся с пассажирами» и другие секреты стюардесс, о которых вы не знали
Считается, что профессия стюардессы — одна из самых романтичных: постоянные путешествия, много новых людей вокруг, красивая форма... Однако бортпроводницы уверяют в том, что их работа на самом деле — тяжкий труд, и многое остается невидимым для глаз пассажиров. Блогер Летисия Вьенто рассказывает о закулисной жизни девушек, посвятивших себя небу.
О знакомствах с мужчинами
Считается, что мужчины мечтают познакомиться со стюардессами. Действительно, часто представители сильного пола стремятся наладить контакт с кем-то из прекрасных членов экипажа. Однако у девушки сразу активируется рефлекс: «Ко мне обращаются — значит, что-то случилось», что не располагает к знакомству. Кроме того, при исполнении служебных обязанностей не положено флиртовать с пассажирами, поэтому лучше искать знакомства с бортпроводницей после полета или в аэропорту.
О сексе в самолете
Мы уже писали о том, что есть любители запираться в туалетах для сексуальных утех. И члены экипажа зорко следят за тем, чтобы туда входили по одному взрослому. Если у бортпроводника возникнет подозрение в использовании кабинки не по назначению, он может потребовать освободить ее и даже открыть ключом.
Как готовят стюардесс?
В стюардессы могут попасть девушки возрастом от 18 до 25 лет, ростом до 175 см. Но также нужно дотягиваться до багажной полки, поэтому дюймовочек не берут.
Главное в этой профессии — быть стрессоустойчивым, поэтому первый отсев производится на психологическом тестировании. Проверяют очень тщательно — при помощи теста Люшера, заполнения большой анкеты и устного собеседования с психологами. Если специалисты увидят, что вы подвираете, нервничаете или завышаете свою самооценку, то это грозит отказом в дальнейшем обучении. Уравновешенные и сострадательные кандидаты имеют высокие шансы пройти отбор. Ведь важно, чтобы любой член экипажа не растерялся в непонятной ситуации, а быстро собрался и действовал. Понервничать можно только после решения проблемы.
Еще одно испытание — на вестибулярный аппарат: новичка раскрутят на стуле, после чего попросят встать и пройти по прямой. Половина претендентов срезаются на этом этапе.
Что запрещено в самолете
На борт не пускают беременных на крайнем сроке, пьяных и агрессивных людей, а также явно простуженных. Чихающие и кашляющие пассажиры — источники инфекции, которая быстро распространяется по салону самолета и оседает в системе вентиляции. Кроме того, полет с заложенным носом несет риск излишнего давления на барабанные перепонки.
Почему нельзя пересаживаться на другое место
Таким образом бортпроводница заботится о вас. Как? Если человек застрахован от несчастных случаев в пути и вдруг в самолете он получил травму, то страховая компания выплатит компенсацию. Только это произойдет при условии, что пассажир сидел на обозначенном в посадочном талоне месте. А если где-то еще — то денег можно не увидеть. Сейчас многие ведущие авиакомпании предлагают опцию выбора кресла при бронировании авиабилета, поэтому можно обеспечить себе удобства заранее.
Надо ли действительно выключать в самолете гаджеты?
Со времен первых сотовых телефонов появилось правило, что при взлете и посадке их нужно выключать — ведь раньше они действительно мешали работе бортовых приборов. Даже сейчас на многих рейсах делают соответствующее объявление. Хотя техника шагнула вперед, и работа электронных гаджетов почти незаметна, традиция осталась, и желательно не вступать в спор со стюардессой, а поставить свое устройство в режим «авиа». Это также поможет сэкономить на роуминге по прилете за границу.
О подозрительных личностях
Большой опыт работы с людьми позволяет обнаружить подозрительную личность по внешнему виду и необычному поведению. Как правило, такие типы очень стараются вести себя незаметно и не привлекать внимания.
Однажды бдительность бортпроводника помогла спасти девочку от работорговца: сотрудница авиакомпании заметила контраст в импозантном теплом костюме мужчины и легкой одежде летящего вместе с ним напуганного ребенка. Стюардесса подала малышке знак, та вышла в туалет и написала там записку с просьбой о помощи. Пилоты передали наземным службам предупреждение, и мужчину арестовали в аэропорту назначения.
Также экипажи самолетов регулярно тренируют поведение по отношению к террористам, и для внутреннего общения в обиход введены особые секретные знаки. Они постоянно меняются и не подлежат огласке по понятным причинам.
О страхах
Конечно, летающие сотрудники авиакомпаний — люди бесстрашные, но редкие нештатные ситуации оставляют в памяти неизгладимый след. Бывает, что они после этого уходят в длительный отпуск или меняют место работы. Но некоторые продолжают полеты, учитывая прежний опыт и служа примером новичкам.
Нештатные ситуации
Самая частая проблема — аэрофобия, иногда приходится уделять много внимания пассажирам, боящимся летать. А в случае конфликтов стюардесса должна найти подход к инициатору перепалки, стараясь понять его мотивы и успокоить все стороны. С членами экипажа часто работают психологи, проводят специальные тренинги.
Бортпроводница рассказывает курьезный случай: она пролила кофе на двух сидящих у прохода пассажиров в белом. Уже приготовилась к скандалу, но пострадавшие быстро пошли отмываться, по ходу дела познакомились, разговорились и забыли о происшествии.
Бывают ли пьяные пилоты?
Несмотря на досужие разговоры про нетрезвых летчиков, это всего лишь байки. Перед каждым рейсом у членов экипажа меряют пульс, иногда давление, проводят выборочный анализ крови. Также необычное поведение или запах перегара легко обнаружить на предполетном брифинге, пьяного не допустят к полету и вызовут замену. Но вообще летчики прекрасно понимают меру своей ответственности за жизнь людей и не злоупотребляют спиртным.
О безопасности
Хотя авиаперевозки считаются наименее рисковым видом транспорта, но 100%-ной гарантии не существует, как и особо безопасных мест в самолете. Новые авиалайнеры — самые надежные, а наиболее тщательные проверки багажа проводят в аэропортах Израиля (это делают в отдельной комнате специально обученные сотрудники).
О дыхании можно не беспокоиться: кислорода в маске хватит на 12 минут, за которые самолет снижается на высоту, где можно нормально дышать. Замки на чемоданах помогают только от случайного открытия — наземные службы имеют право вскрыть любой подозрительный багаж для проверки.
О томатном соке
Почему-то самый популярный в полетах сок — томатный, хотя на самом деле в воздухе его пить не рекомендуют, так же, как бобовые и газированные напитки, которые вызывают в желудке газообразование. Почему в самолете хочется почувствовать вкус помидоров — объяснить сложно.
Курица или рыба?
Также трудно понять, отчего курица кончается быстрее, чем рыба, но это факт. А как питаются стюардессы и летчики? Для них примерно то же меню, что и для пассажиров, но в другой посуде, а командиру судна и второму пилоту подают разные блюда — для снижения риска одновременного отравления несвежим продуктом.
О суеверии
Члены экипажа обычно люди суеверные. Например, они верят в примету, что перед полетом и до самого места назначения ничего нельзя пришивать или зашивать, поэтому используют булавки. И еще замечено, что как только пришло время разносить горячие напитки, жди турбулентности.
Правильно ли хлопать при приземлении?
По той же причине летчики и бортпроводники не любят, когда в салоне начинают аплодировать задолго до остановки самолета — ведь до нее полет не считается завершенным.
О приветствии капитана
Пассажиры интересуются: почему командир воздушного судна говорит быстро и неразборчиво? На самом деле, непросто одновременно смотреть за приборами, вести переговоры с «землей» и следить за погодой. Поэтому приветствие часто получается скомканным.
О животных
Многие волнуются, как себя чувствуют животные, перевозимые в багажном отсеке. На самом деле, беспокоиться не стоит — помещение отапливается, и звери не замерзают. Правда, теснота, шум и отсутствие хозяина, скорее всего, вызовут некоторый стресс.
О хитростях
Пассажирам экономкласса с бонусной программой авиакомпании может повести, если в бизнес-классе остались свободные места. При регистрации некоторых пересаживают классом выше. Но в самолете менять кресла не стоит, опять же из-за условий страховки.
О профессиональных привычках
Стюардессы назубок знают схему самолета и проверяют наличие спасжилетов под креслом. Также они часто по привычке, входя в салон, обращают внимание на то, где расположены огнетушитель и запасной выход.
О пенсии
Самые молодые пенсионерки — бортпроводницы, они могут завершить трудовую деятельность уже через 7 лет после начала работы, ведь им достаточно налетать 4800 часов. Но также это одна из самых рисковых для здоровья профессий: сказываются ненормированный график, частая смена часовых поясов, работа с людьми и много времени на ногах. Особенно тяжелы длительные перелеты, когда по несколько часов не удается поспать.
О личной жизни
Какая там личная жизнь, когда по две недели ты в рейсах, а дома бываешь в перерывах лишь на пару дней? Поэтому многие увольняются, выйдя замуж, а потом скучают по небу — ведь бывших стюардесс не бывает.
Сколько получают бортпроводники
Зарплата зависит от авиакомпании, стажа, финансового результат, за иностранные языки идет надбавка. Можно немного подзаработать с продаж товаров беспошлинной торговли, которые предлагают в самолете.
Какие вопросы раздражают
Чаще всего спрашивают: где мы летим, ответ на вопрос очевиден — в небе. Еще пассажиры беспокоятся, не опоздают ли они на стыковочный рейс. Будем реалистами: стюардесса при всем желании не сможет позвонить в аэропорт для того, чтобы вас подождали на стыковку.
Часто люди капризничают по поводу питания: просят обезжиренное молоко, диетический десерт или вызывают стюардессу после окончания обслуживания, чтобы она принесла стакан водички. Бортпроводники обычно заняты на кухне, им совершенно некогда лишний раз бегать по салону: каждый может прийти за водой сам, заодно и прогуляться.