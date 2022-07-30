Не отложатся на талии: семь продуктов, которые можно есть перед сном: они есть и в вашем холодильнике

Между тем есть перед сном можно, главное — знать, что именно и в каком количестве. Науке известны продукты, которые не только разрешается, но и рекомендуется съедать перед сном. Однако в поздних приемах пищи есть некоторые особенности. Если вы принадлежите к той категории людей, которые не могут отказаться от еды после шести часов вечера, знайте, что за час до сна (не позже!) можно есть еду с низкой калорийностью, отдавая предпочтение пище, в которой содержится аминокислота триптофан.

Идеально этим условия удовлетворяет кефир. В нем есть кальций, который лучше усваивается вечером. Кефир малокалориен, нужно выбирать 1–1,5% жирности.

Мясо индейки — еще один неплохой вариант позднего перекуса. Оно не калорийно, содержит белок (такой продукт ускоряет обмен веществ). Правда, вечернее употребление индюшки должно быть умеренным, не более 80 г.

Полезно перед сном съесть немного (не более 40 г) миндаля. Он содержит магний, который успокаивает нервную систему, а значит, способствует скорейшему наступлению сна.

Можно съесть яблоки, но лучше не сырые, а печеные (они лучше усваиваются и перевариваются). Много триптофана, который позволяет быстрее заснуть, содержат вишня и черешня. Но перебарщивать с этим чудо-продуктом тоже не рекомендуется (ешьте не более 17 ягод за один прием пищи).

Цельнозерновые хлебцы — тоже допустимый вечерний перекус. В них содержатся витамины B и B6, недостаток которых ведет к бессоннице. А значит, если насыщать организм этими витаминами, качество сна непременно улучшится.