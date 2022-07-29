ПРОВЕРЬТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ Этот модный фуд-тренд добрался и до Эстонии: вы уже пробовали?

Надоело пить розе и просекко с клубничкой и малиной? Попробуйте кое-что новенькое. В соцсетях завирусился необычный рецепт напитка — блогеры наливают в бокал розовое вино и кидают в него кружок острого зеленого перца халапеньо.

Халапеньо — зеленый чили — вообще стал популярен в весьма необычных и, казалось бы, нетрадиционных для использования перца блюдах, например, с ним делают джемы или мороженое. А еще в Латинской Америке и некоторых южных странах Европы летом любят делать лимонады с халапеньо. В том числе розовый лимонад (он продается в бутылках, и его делают из лимонов и розовой воды), в который добавляют мяту и кусочки острого перца. Кажется, именно так и появился рецепт завирусившегося алкогольного коктейля — просто кто-то решил вместо лимонада налить вино.

Халапеньо известен тем, что может быть довольно мягким, а может быть очень-очень жгучим, в зависимости от места и условий произрастания. Основная острота содержится в тканях, удерживающих семена в стручке. Если их удалить, это уменьшит жгучесть перца и особенный кисловатый привкус. Кстати, говорят, что вкус перца раскрывается в коктейле не сразу, а постепенно. Блогеры утверждают, что коктейль — настоящая бомба.