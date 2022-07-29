ПРОВЕРЬТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ Этот модный фуд-тренд добрался и до Эстонии: вы уже пробовали?

Любимый летний напиток тиктокеров: розовое вино с добавлением острого перца халапеньо, сообщает Elle.ru.
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Надоело пить розе и просекко с клубничкой и малиной? Попробуйте кое-что новенькое. В соцсетях завирусился необычный рецепт напитка — блогеры наливают в бокал розовое вино и кидают в него кружок острого зеленого перца халапеньо.
Халапеньо — зеленый чили — вообще стал популярен в весьма необычных и, казалось бы, нетрадиционных для использования перца блюдах, например, с ним делают джемы или мороженое. А еще в Латинской Америке и некоторых южных странах Европы летом любят делать лимонады с халапеньо. В том числе розовый лимонад (он продается в бутылках, и его делают из лимонов и розовой воды), в который добавляют мяту и кусочки острого перца. Кажется, именно так и появился рецепт завирусившегося алкогольного коктейля — просто кто-то решил вместо лимонада налить вино.
Халапеньо известен тем, что может быть довольно мягким, а может быть очень-очень жгучим, в зависимости от места и условий произрастания. Основная острота содержится в тканях, удерживающих семена в стручке. Если их удалить, это уменьшит жгучесть перца и особенный кисловатый привкус. Кстати, говорят, что вкус перца раскрывается в коктейле не сразу, а постепенно. Блогеры утверждают, что коктейль — настоящая бомба.
Вам нужно розовое вино (можно игристое), зеленый халапеньо, мята, кусочек лайма и лед. Наливаете розе, выдавливаете в него чайную ложку лайма (это одна толстая долька), кидаете халапеньо с семечками или без (на свой страх и риск), добавляете листики мяты для красоты, и готово. Хотя некоторые фуди не заморачиваются, а просто бросают в розе перец, и все.
Для тех, кто не пьет алкоголь, даем рецепт безалкогольного моктейля. Правда, для этого вам придется найти готовый розовый лимонад.
РОЗОВЫЙ МОКТЕЙЛЬ С ХАЛАПЕНЬО
Ингредиенты:
1 лайм
1 халапеньо
1/2 бутылки розового лимонада
1 ч.л. розового масла или 2 ст.л. розовой воды (не обязательно)
свежие листья мяты
Нарежьте лайм дольками и выдавите одну или две в бокал. Нарежьте халапеньо и добавьте несколько кусочков в стакан. Перемешайте и дайте постоять несколько минут, чтобы сок и халапеньо смешались. Добавьте розовый лимонад и хорошенько перемешайте. Возьмите лист мяты, чуть похлопайте по нему ладошкой, чтобы освободить эфирные масла, и добавьте в качестве украшения сверху. Ваше здоровье!