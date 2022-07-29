Вызывающий рак маникюр и родинки-убийцы: врач рассказал, кто больше других рискует заработать меланому

Частое пребывание на солнце может спровоцировать самый агрессивный вид рака кожи – меланому. Больше других рискуют заработать онкологический недуг люди, у которых на лице и теле более сотни невусов – в простонародье родинок, которые могут трансформироваться в настоящих убийц. По словам дерматолога Александра Юцковского, также в группу повышенного риска входят те, кого природа наградила светлой кожей, волосами и глазами. Их организм содержит слишком мало меланина, который вырабатывается клетками нижнего слоя кожи. Этот высокомолекулярный пигмент защищает человека от воздействия ультрафиолетового излучения.

С особым вниманием, говорит врач, надо относиться к так называемым «невусами Шпица» — это опухолевое образование на коже, которое не является злокачественным. Оно бывает красно-коричневого цвета с гладкой или бородавчатой поверхностью.

Шансы столкнуться с раком кожи велики у людей с ослабленным иммунитетом. Особенно у тех, кто должен принимать лекарства, подавляющие иммунную систему. Александр Юцковский отметил также, что не стоит забывать о наследственных факторах. Если кто-то из членов семьи сталкивался с меланомой или раком поджелудочной железы – это плохой знак. Генные мутации, повышающие риск развития онкологических недугов, передаются из поколения в поколение.

Стопроцентного способа защититься от рака кожи ученые еще не придумали. Между тем простые правила помогут снизить риск появления смертельно опасного недуга. Первое правило – ограничить воздействие на тело ультрафиолетовых лучей. Давно не секрет, что простой солнечный ожог может привести к меланоме. В солнечную погоду кожу лучше прятать под одеждой, если хочется позагорать, нужно обязательно использовать защитный крем с SPF 50.