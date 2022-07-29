На этой неделе звезды наиболее благосклонны к типичным представителям Огненных (Овен, Лев, Стрелец) и Земных (Телец, Дева, Козерог) знаков Зодиака, пишет telesem.ru.
Астрологический прогноз Павла Глобы на неделю 1-7 августа для всех знаков Зодиака
Понедельник. Заводите знакомства, завязывайте дружеские связи! Сейчас время для дел, требующих быстрого решения. Будьте готовы к неожиданностям.
Вторник. День веселья и радости, развлечений, игр и занятий с детьми. Перегружаться не стоит, во всем нужно соблюдать меру. Огромную пользу принесут занятия спортом.
Среда. Проводите больше времени с семьей. Займитесь уборкой дома. Необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела.
Четверг. Активный день. Во всех делах от вас потребуется инициатива. Надо на что-то решаться и идти до конца, даже напролом.
Пятница. Прислушивайтесь к советам близких. Рекомендуются любые физические упражнения.
Суббота. Сегодня с вами может произойти все, о чем вы даже и не думаете. Нужно жить по наитию, по интуиции. Рекомендуется больше общаться, заводить знакомства.
Воскресенье. Ничего не планируйте и не уединяйтесь. Постарайтесь увидеть себя со стороны. Больше веселитесь.
Овен
Стоит подумать о диете или начать бегать по утрам. В середине недели вам придется жить интересами любимого. Постарайтесь понять партнера. В конце недели вам предстоит пережить несколько острых моментов, в которых помогут воля и выдержка.
Благоприятные дни: 2, 6 августа
Неблагоприятные дни: 3 августа
Телец
Постарайтесь превратить работу в праздник. Обязательно ищите компромиссы. В конце недели будьте начеку – вас ожидает столкновение с открытыми противниками. В воскресенье вас поманит романтика приключений.
Благоприятные дни: 2, 4 августа
Неблагоприятные дни: 6 августа
Близнецы
В понедельник домашние хлопоты неожиданно свяжут вас по рукам и ногам. Что ж, пришло время уделить внимание близким. Со вторника наступит прекрасное время для творчества. В конце недели придется трудиться на пределе сил. Не ропщите на судьбу, скоро отдохнете.
Благоприятные дни: 3, 6 августа
Неблагоприятные дни: 4 августа
Рак
Сейчас хорошее время для домашних дел. Только не выясняйте отношения с родственниками и супругом из-за имущества. В четверг вам легко удастся решить все спорные вопросы спокойно. В воскресенье позаботьтесь о здоровье.
Благоприятные дни: 1, 4 августа
Неблагоприятные дни: 5 августа
Лев
Будьте экономны и контролируйте расходы. В середине недели вас ждет много общения и обилие новой информации. С пятницы возможны непростые взаимоотношения с домочадцами. Проявите такт, не вспыхивайте по пустякам.
Благоприятные дни: 3, 6 августа
Неблагоприятные дни: 4 августа
Дева
В начале недели, чтобы добиться желаемого, придется хорошенько потрудиться. Поможет чувство долга и исполнительность. В выходные будьте разборчивы в контактах, случайные знакомства могут стать источником экстремальных ситуаций.
Благоприятные дни: 3, 4 августа
Неблагоприятные дни: 6 августа
Весы
Больше находитесь на публике, общайтесь. Прислушивайтесь к мнению окружающих, вам необходим взгляд со стороны. Супруг поможет вам реализоваться. В конце недели не бойтесь рискованных предприятий и экстремальных ситуаций.
Благоприятные дни: 2, 5 августа
Неблагоприятные дни: 4 августа
Скорпион
Можно строить планы перехода на новую работу. Трудоустроиться помогут друзья. В середине недели уединитесь, отдохните на природе: это поможет обрести равновесие. В конце недели чем больше риска, тем больше возможностей самореализации.
Благоприятные дни: 2, 4 августа
Неблагоприятные дни: 5 августа
Стрелец
Бросьте все силы на достижение цели: чтобы чего-то достигнуть, необходимо терпение и целеустремленность. Пришло время подумать об укреплении супружеских отношений – совместные планы возродят ваш союз на качественно новом уровне.
Благоприятные дни: 3, 6 августа
Неблагоприятные дни: 4 августа
Козерог
Вам удастся многое успеть. Готовность к борьбе даст шанс изменить жизнь к лучшему. Но не срывайте напряжение на домашних. В воскресенье стоит уединиться, покопаться в себе и избавиться от навязчивых идей – это откроет перед вами новые горизонты.
Благоприятные дни: 4, 6 августа
Неблагоприятные дни: 3 августа
Водолей
С азартом беритесь за любое дело. Ваша кипучая деятельность охватит различные области жизни. В середине недели отправьтесь в путешествие с супругом. В конце недели вы можете столкнуться с трудностями. Помогут хладнокровие и выдержка.
Благоприятные дни: 4, 7 августа
Неблагоприятные дни: 3 августа
Рыбы
В понедельник будьте внимательны к окружающим – к вам обратятся за помощью. В середине недели, чтобы сохранить мир и согласие в семье, старайтесь находить компромиссы. В пятницу – субботу будьте готовы к активным действиям.
Благоприятные дни: 4, 5 августа
Неблагоприятные дни: 3 августа