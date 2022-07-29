Астрологический прогноз Павла Глобы на неделю 1-7 августа для всех знаков Зодиака

Понедельник. Заводите знакомства, завязывайте дружеские связи! Сейчас время для дел, требующих быстрого решения. Будьте готовы к неожиданностям.

Вторник. День веселья и радости, развлечений, игр и занятий с детьми. Перегружаться не стоит, во всем нужно соблюдать меру. Огромную пользу принесут занятия спортом.

Среда. Проводите больше времени с семьей. Займитесь уборкой дома. Необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела.

Четверг. Активный день. Во всех делах от вас потребуется инициатива. Надо на что-то решаться и идти до конца, даже напролом.

Пятница. Прислушивайтесь к советам близких. Рекомендуются любые физические упражнения.

Суббота. Сегодня с вами может произойти все, о чем вы даже и не думаете. Нужно жить по наитию, по интуиции. Рекомендуется больше общаться, заводить знакомства.

Воскресенье. Ничего не планируйте и не уединяйтесь. Постарайтесь увидеть себя со стороны. Больше веселитесь.

Овен

Стоит подумать о диете или начать бегать по утрам. В середине недели вам придется жить интересами любимого. Постарайтесь понять партнера. В конце недели вам предстоит пережить несколько острых моментов, в которых помогут воля и выдержка.

Благоприятные дни: 2, 6 августа

Неблагоприятные дни: 3 августа

Телец

Постарайтесь превратить работу в праздник. Обязательно ищите компромиссы. В конце недели будьте начеку – вас ожидает столкновение с открытыми противниками. В воскресенье вас поманит романтика приключений.

Благоприятные дни: 2, 4 августа