Первые фото недавно родившей Рианны шокировали фанатов: певице явно стоит похудеть

Поклонники певицы Рианны внимательно следили в Сети за ее преображением во время беременности. В это значимое для любой женщины время артистка щеголяла в столь эпатажных нарядах, что фанаты только диву давались. 13 мая 2022 года певица родила сына, а первые снимки после родов удалось сделать только на днях.

Папарацци подловили Рианну с бойфрендом, выходившими из магазина в Манхэттене. Первое, что поразило пользователей в образе артистки, это то, что в 30-градусную жару Рианна облачилась в объемную черно-синюю куртку грубого материала. Под курткой была жёлтая майка, на голове в тон ей такого же цвета бейсболка. Из-под оверсайз-куртки еле-еле выглядывали мини шорты, демонстрирующие по-прежнему стройные ноги артистки. Однако стройные ноги – это все что осталось от образа Рианны, знакомого фанатам. Певица столь сильно набрала вес, что, похоже, ей предстоит долгий путь к былой фигуре.