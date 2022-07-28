Химик и географ: необычные профессии известных селебрити

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд Фото: RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures

Недавно Vogue снял блиц с топ-моделью Синди Кроуфорд. В какой-то момент интервьюер спросил, какой щелочной металл лучше всего реагирует, когда у его самого стабильного изотопа период полураспада двадцать две минуты. Моделям часто задают вопросы на эрудицию, чтобы подловить их на отсутствии знаний. Но Синди с легкостью назвала "Франциум". Оказалось, девушка окончила школу с высшими баллами и как особо одаренная в естественных науках, получила академическую стипендию в Университете, где изучала химию.

Ольга Бузова

Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Всем известная ведущая Ольга Бузова после окончания гимназии поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет географии и закончила его с красным дипломом. Уже во время обучения она попала на "Дом-2", но продолжала учиться и покидала проект ради сдачи сессий и прохождения практики. В одном из интервью Ольга сказала, что получает второе образование по психологии.

Вера Брежнева