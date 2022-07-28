Мальчик пожертвовал свои сбережения на еду для животных Таллиннского зоопарка

Когда Леннарт принес в кассу зоопарка деньги, он сказал, что хочет отдать их на покупку еды для лемуров.



Такой жест не оставил равнодушными сотрудников зоопарка, которые, в свою очередь, пригласили Леннарта и его родителей на персональную экскурсию к лемурам.