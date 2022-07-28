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Мальчик пожертвовал свои сбережения на еду для животных Таллиннского зоопарка

Limon.ee
Мальчик пожертвовал свои сбережения на еду для животных Таллиннского зоопарка
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Лемуры. Фото иллюстративное.
Лемуры. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Сегодня на страничках Таллиннского зоопарка в социальных сетях появилась публикация, в которой руководство зоопарка благодарит маленького Леннарта за то, что он решил пожертвовать свои сбережения.

Маленький Леннарт пожертвовал более 50 евро в поддержку зоопарка. 

Когда Леннарт принес в кассу зоопарка деньги, он сказал, что хочет отдать их на покупку еды для лемуров.

Такой жест не оставил равнодушными сотрудников зоопарка, которые, в свою очередь, пригласили Леннарта и его родителей на персональную экскурсию к лемурам.

Работники зоопарка пишут: «Если у нас подрастает такая хорошая молодежь, как Леннарт, нам не придется беспокоиться о сохранении природы в будущем».

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