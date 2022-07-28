Сегодня на страничках Таллиннского зоопарка в социальных сетях появилась публикация, в которой руководство зоопарка благодарит маленького Леннарта за то, что он решил пожертвовать свои сбережения.
Мальчик пожертвовал свои сбережения на еду для животных Таллиннского зоопарка
Мальчик пожертвовал свои сбережения на еду для животных Таллиннского зоопарка
Маленький Леннарт пожертвовал более 50 евро в поддержку зоопарка.
Когда Леннарт принес в кассу зоопарка деньги, он сказал, что хочет отдать их на покупку еды для лемуров.
Такой жест не оставил равнодушными сотрудников зоопарка, которые, в свою очередь, пригласили Леннарта и его родителей на персональную экскурсию к лемурам.
Работники зоопарка пишут: «Если у нас подрастает такая хорошая молодежь, как Леннарт, нам не придется беспокоиться о сохранении природы в будущем».