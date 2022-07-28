Женщина, потерявшая в Тарту несколько тысяч евро, со слезами на глазах: это были сбережения моей бабушки...

Женщина всё еще верит, что ей вернут утерянные деньги. Она говорит, плача, что ее вера ослабевает с каждым днем. В строительном магазине также были просмотрены все видео с камер наблюдения, но, по словам женщины, момент пропажи не попал в объективы камер.

«Обычно я кладу её в отделение в сумке, но я торопилась попасть в строительный магазин.»

Всего несколько недель назад Кристи не знала, как вернуть найденный бумажник неизвестному иностранцу, и очень переживала. Во время Rally Estonia в Тарту она нашла на земле бумажник итальянца. «Водительские права, банковские карты и наличные деньги. Я пыталась найти владельца любой ценой, разместила объявления в различных группах Facebook, но безрезультатно. На банковской карте был указан номер итальянского банка, но все на итальянском, и я ни с кем не смогла пообщаться».

«На водительских правах был указан район, где они были выданы, поэтому я поискала номер полицейского участка в этом районе, но никто не говорил по-английски. В конце концов, дочь моего знакомого, которая говорила по-итальянски, жила в Италии, нашла владельца в Facebook. Было очень много людей с таким именем, и она всем им написала, не находитесь ли вы случайно в Тарту. Оказалось, что парень был в Тарту со своей командой на ралли и уже получил всё назад... а через две недели со мной случилась эта же неприятность», - говорит Кристи.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк говорит, что, как и в недавнем случае в Вильянди, было бы неплохо услышать от честного гражданина, который, найдя деньги, вернет их владельцу.

«Если нашедший не возвращает деньги владельцу, то это хищение, что уже ведет к уголовному преследованию. Кража любой находки стоимостью более 50 евро, включая наличные, является уголовным преступлением. Поэтому мы призываем нашедшего вернуть деньги владельцу, так вы сможете избежать наказания и ваша совесть будет чиста», - говорит Вирк.