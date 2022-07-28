Кристи (имя изменено) из Тарту разрыдалась, рассказывая, откуда взялась часть денег – несколько тысяч евро, которые она потеряла в Тарту в прошлую субботу.
Женщина, потерявшая в Тарту несколько тысяч евро, со слезами на глазах: это были сбережения моей бабушки...
«Это произошло перед K-rauta, то есть перед домом, где я живу на Ринг теэ», - описывает инцидент Кристи. Женщина, у которой дома шел капитальный ремонт, вместе с рабочим выбирала кухонную мебель. Вместе они направлялись в строительный магазин. «Было около половины пятого, мой муж был на работе и позвонил мне, чтобы спросить, не хочу ли я чего-нибудь поесть».
У Кристи было несколько тысяч евро наличными, которые лежали в розовой косметичке в рюкзаке. Они со строителем пошли в магазин. Она взяла с собой наличные на случай, если ей понадобится купить что-то более дорогое, но Кристи сказала, что в тот день она не делала никаких крупных покупок в строительном магазине и оплачивала все покупки обычным способом, используя деньги из своего кошелька, а не из розовой косметички в рюкзаке. Однако по дороге домой Кристи обнаружила, что деньги, которые были упакованы в розовую косметичку с замком, исчезли. Несколько тысяч евро пропали.
«Эти деньги предназначались для ремонта моего дома.... Это была часть денег от продажи машины, и моя бабушка дала мне часть своих сбережений», – говорит Кристи, рыдая.
Поскольку бабушка Кристи живет в Вильянди, откуда она родом, ей пришла в голову мысль, что, возможно, деньги были отнесены в полицейский участок Вильянди. Недавно распространилась новость о том, что в полицейский участок Вильянди некто вернул крупную сумму наличных денег, принадлежащую неизвестному владельцу. К сожалению, это были не деньги Кристи. «Я уточнила в полиции информацию, моя сумма в разы больше...», – говорит Кристи.
Женщина всё еще верит, что ей вернут утерянные деньги. Она говорит, плача, что ее вера ослабевает с каждым днем. В строительном магазине также были просмотрены все видео с камер наблюдения, но, по словам женщины, момент пропажи не попал в объективы камер.
«Обычно я кладу её в отделение в сумке, но я торопилась попасть в строительный магазин.»
Всего несколько недель назад Кристи не знала, как вернуть найденный бумажник неизвестному иностранцу, и очень переживала. Во время Rally Estonia в Тарту она нашла на земле бумажник итальянца. «Водительские права, банковские карты и наличные деньги. Я пыталась найти владельца любой ценой, разместила объявления в различных группах Facebook, но безрезультатно. На банковской карте был указан номер итальянского банка, но все на итальянском, и я ни с кем не смогла пообщаться».
«На водительских правах был указан район, где они были выданы, поэтому я поискала номер полицейского участка в этом районе, но никто не говорил по-английски. В конце концов, дочь моего знакомого, которая говорила по-итальянски, жила в Италии, нашла владельца в Facebook. Было очень много людей с таким именем, и она всем им написала, не находитесь ли вы случайно в Тарту. Оказалось, что парень был в Тарту со своей командой на ралли и уже получил всё назад... а через две недели со мной случилась эта же неприятность», - говорит Кристи.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк говорит, что, как и в недавнем случае в Вильянди, было бы неплохо услышать от честного гражданина, который, найдя деньги, вернет их владельцу.
«Если нашедший не возвращает деньги владельцу, то это хищение, что уже ведет к уголовному преследованию. Кража любой находки стоимостью более 50 евро, включая наличные, является уголовным преступлением. Поэтому мы призываем нашедшего вернуть деньги владельцу, так вы сможете избежать наказания и ваша совесть будет чиста», - говорит Вирк.
С владельцем денег можно связаться по телефону: +372 55596739.