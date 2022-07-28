56-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и без макияжа

Синди Кроуфорд опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала без макияжа и с распущенными волосами. В кадре супермодель 90-х позировала в темно-синем раздельном купальнике с треугольными чашечками и плавках-бикини.

«Горячо!» — прокомментировала снимок Синди Кроуфорд ее дочь Кайя Гербер. Присоединились к ней и поклонники легенды подиумов. «Самая красивая женщина на планете», «Королева», «Потрясающее тело», «Сексуальна как всегда», «Лучшая модель», «Вне времени», «Такая же красивая, какой была в 90-е», «Та, кто никогда не стареет», «Женщина мечты», — писали интернет-пользователи, восхищаясь нестареющей красотой своего кумира.