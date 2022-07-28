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ГДЕ ЖЕ ПРИЗ? ⟩ Таллиннка, участвовавшая в розыгрыше весной, до сих пор не получила выигранные солнцезащитные очки

Добавлен комментарий Департамента защиты прав потребителей
Трийн Роос Limon.ee
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Таллиннка, участвовавшая в розыгрыше весной, до сих пор не получила выигранные солнцезащитные очки
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Солнечные очки. Фото иллюстративное.
Солнечные очки. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Дженнифер из Таллинна обратилась в редакцию Elu24, так как до сих пор не получила приз розыгрыша, в котором она победила весной. Организатор розыгрыша долгое время обещает прислать солнцезащитные очки, но Дженнифер до сих пор их не получила. «Зачем вообще проводить розыгрыш, если вы не хотите отправлять приз?» – задается женщина вопросом. Фирма объяснила, в чем дело.

Дженнифер (20), которой часто везет в лотереях, оказалась среди счастливчиков в игре, организованной брендом GLITZ в апреле. Розыгрыш состоялся 31 мая, и удача в розыгрыше улыбнулась пяти людям, которые выиграли красивые солнцезащитные очки к лету. 

Розыгрыш, в котором участвовала Дженнифер.
Розыгрыш, в котором участвовала Дженнифер. Фото: Ekraanitõmmis.
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