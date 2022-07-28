ГДЕ ЖЕ ПРИЗ? ⟩ Таллиннка, участвовавшая в розыгрыше весной, до сих пор не получила выигранные солнцезащитные очки

Дженнифер из Таллинна обратилась в редакцию Elu24, так как до сих пор не получила приз розыгрыша, в котором она победила весной. Организатор розыгрыша долгое время обещает прислать солнцезащитные очки, но Дженнифер до сих пор их не получила. «Зачем вообще проводить розыгрыш, если вы не хотите отправлять приз?» – задается женщина вопросом. Фирма объяснила, в чем дело.