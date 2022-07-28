Лондонский клипмейкер снял видео на украинскую песню «Чорнобривцi» прямо на берегу Балтийского моря. Премьера работы состоялась на канале Youtube 27 июля. Мария Кондратьева, эстонская певица, педагог вокальной студии Таллиннской школы Канутиая, очень ярко исполнила эту душевную украинскую композицию.
ВИДЕО ⟩ Яркая таллиннка заставила Штромку ахнуть: люди восхищались мной и здоровались по-украински!
«Искусство спасет мир и объединит людские сердца», – сказала артистка, представив новый клип.
Творческая работа проходила с клипмейкером Игорем Файном, известным фотографом и видеооператором из Великобритании. С ним успешно сотрудничают европейские журналы Vogue и GQ Mexico.
«Со мной Игорь начал работу чуть больше года назад, мы выпустили за это время три чудесных проекта: два детских кавера на шлягеры «А ты меня любишь?» и «Хочу братика или сестренку», последний клип – на украинскую песню «Чорнобривцi» в моем исполнении. Мы познакомились через креативного директора Александру Дуберг и с легкостью погружаемся в съемочный процесс с головой, когда Игорь в Таллинне. Безумная занятость и бесконечные проекты у Игоря затрудняют и откладывают его приезд в Эстонию. Но всё невозможное – возможно! Первый этап подготовки к съемке и организация всего съемочного процесса – это самое сложное и интересное: образы, грим, костюмы, локации, монтаж, сведение трека», – с улыбкой рассказывает Мария Кондратьева.
«Признаюсь, что подготовка к съемкам шла дольше, чем сами съемки. Мы отсняли весь материал за четыре часа на красочном побережье Балтийского моря, на Штромке. Это был верный выбор. Красота.
Сама я ни когда не участвовала в съемках в качестве главного героя. Волнительно, правда! Это мой первый опыт современного съемочного процесса, где нет декораций и постановочного света. Только мощная музыка, искренний текст, реальные обстоятельства и спонтанные идеи режиссера-оператора. Это круто! Останавливались прохожие и делали с нами селфи, кто-то восхищался и просто наблюдал и даже подпевал. Некоторые со мной здоровались по-украински, неожиданно. Профессиональная работа над стильным видеоклипом приносит удовольствие, несет в себе творческий подъем и дает шанс двигаться дальше. Дальше осталось донести до людских сердец посыл клипа и музыку. В нем нет политики и коммерции», – откровенничает Мария Кондратьева.
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