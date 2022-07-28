ВИДЕО ⟩ Яркая таллиннка заставила Штромку ахнуть: люди восхищались мной и здоровались по-украински!

«Искусство спасет мир и объединит людские сердца», – сказала артистка, представив новый клип.

Творческая работа проходила с клипмейкером Игорем Файном, известным фотографом и видеооператором из Великобритании. С ним успешно сотрудничают европейские журналы Vogue и GQ Mexico.

«Со мной Игорь начал работу чуть больше года назад, мы выпустили за это время три чудесных проекта: два детских кавера на шлягеры «А ты меня любишь?» и «Хочу братика или сестренку», последний клип – на украинскую песню «Чорнобривцi» в моем исполнении. Мы познакомились через креативного директора Александру Дуберг и с легкостью погружаемся в съемочный процесс с головой, когда Игорь в Таллинне. Безумная занятость и бесконечные проекты у Игоря затрудняют и откладывают его приезд в Эстонию. Но всё невозможное – возможно! Первый этап подготовки к съемке и организация всего съемочного процесса – это самое сложное и интересное: образы, грим, костюмы, локации, монтаж, сведение трека», – с улыбкой рассказывает Мария Кондратьева.

Мария Кондратьева Фото: Александра Дуберг/Игорь Файн

«Признаюсь, что подготовка к съемкам шла дольше, чем сами съемки. Мы отсняли весь материал за четыре часа на красочном побережье Балтийского моря, на Штромке. Это был верный выбор. Красота.

Сама я ни когда не участвовала в съемках в качестве главного героя. Волнительно, правда! Это мой первый опыт современного съемочного процесса, где нет декораций и постановочного света. Только мощная музыка, искренний текст, реальные обстоятельства и спонтанные идеи режиссера-оператора. Это круто! Останавливались прохожие и делали с нами селфи, кто-то восхищался и просто наблюдал и даже подпевал. Некоторые со мной здоровались по-украински, неожиданно. Профессиональная работа над стильным видеоклипом приносит удовольствие, несет в себе творческий подъем и дает шанс двигаться дальше. Дальше осталось донести до людских сердец посыл клипа и музыку. В нем нет политики и коммерции», – откровенничает Мария Кондратьева.