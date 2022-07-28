ТОП-30 природных афродизиаков, которые можно приобрести в ближайшем супермаркете

Гранат богат антиоксидантами, которые помогают обеспечить больший приток крови ко всем областям вашего тела, включая гениталии. Медики отмечают: в ходе нескольких исследований было выявлено, что гранатовый сок может быть полезен не только для общего настроения, но и при эректильной дисфункции.

Все мы знаем, что лосось безумно полезен для сердца. Но, как оказалось, он еще и является отличным афродизиаком. Богатый жирными кислотами омега-3, лосось безумно важен для поддержки вашего либидо. Он влияет на выработку эстрогена, тестостерона и прогестерона.

Из-за того же Омега-3 в делах любовных могут помочь орехи и авокадо. Эти продукты богаты еще и всеми необходимыми минералами, которые способны поддерживать желание и активность на протяжении длительного времени.

По словам нутрициологов, высокое количество витамина Е в спарже может увеличить приток крови и кислорода. А высокий уровень калия, который связан с производством половых гормонов, способен повысить общий настрой обоих партнеров.

Всеми любимые сладкие яблоки также связаны с повышенным половым влечением. Исследование 2014 года показало, что ежедневное употребление яблока непосредственно коррелирует с улучшением качества сексуальной жизни у женского населения.