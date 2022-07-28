На протяжении многих лет люди пользуются советами предков по привлечению партнера и разнообразия своей интимной жизни. Большинство врачей солидарны, что некоторые продукты питания действительно оказывают необходимый эффект, пишет woman.ru.
ТОП-30 природных афродизиаков, которые можно приобрести в ближайшем супермаркете
Афродизиак — это вещество, которое стимулирует желание, возбуждение и увеличивает либидо, благодаря частоте сердечных сокращений и нормализации артериального давления. На данный момент известно немало природных афродизиаков, которые можно купить в ближайшем супермаркете — от листовой зелени и фруктов до устриц и лосося.
Так, один из наиболее эффективных старейших афродизиаков — руккола. Как говорят врачи, темная листовая зелень жизненно важна для нашего настроения и здоровья. А согласно последним многочисленным исследованиям, этот продукт способен не только повысить сексуальное желание, но и может помочь блокировать загрязняющие вещества в окружающей среде, которые наносят серьезный ущерб нашему либидо.
Оливковое масло богато антиоксидантами, благодаря которым наша кожа становится гладкой, а тело чувствует прилив сил и энергии. Известно, что его использовали для эротического массажа еще с древних египетских времен.
Корица признана сильнейшим афродизиаком, поскольку ее аромат невероятно пленит мужчин. Этот продукт издавна символизирует сексуальную энергию, мужество и смелость. Ее можно добавить в кофе или любой сладкий десерт.
Также прекрасным эффектом обладает базилик. Его магия заключается в аромате, который стимулирует кровоток, что непосредственно способно увеличить либидо. К тому же, еще со времен Римской империи это растение считается символом любви.
Трюфели — одни из самых известных афродизиаков сразу по нескольким причинам. Во-первых, это довольно редкий и сравнительно дорогой продукт, что, очевидно, увеличивает их привлекательность. Во-вторых, они богаты белком, который повышает выносливость и силу. А еще аромат трюфелей предположительно имитирует важный феромон, который подсознательно вызывает у людей желание их съесть.
Имбирь обладает прекрасным запахом, а также может улучшить кровообращение, что является одной из наиболее частых причин эректильной дисфункции. Во многих культурах использовался в качестве стимулятора сексуального желания.
Тыква, которая обладает высоким содержанием клетчатки, магния и калия, может быть безумно полезна для вашего веера. Продукт является не только афродизиаком, но и природным успокоительным средством.
Перец чили стимулирует нервные окончания на языке, высвобождая наружу адреналин — химическое вещество, которое увеличивает частоту сердечных сокращений, а также эндорфины — естественные опиаты, содержащиеся в вашем теле. Главное, не переусердствовать — даже очень малой дозы этого продукта будет вполне достаточно.
В бананах же содержится фермент, который способен быстро увеличить половое влечение. А высокий уровень калия и витамина В2 очень важен для поддержания вашего уровня энергии во время страстного вечера.
Шоколад содержит фенилэтиламин — стимулятор, вызывающий возбуждение и чувство эйфории. Здесь стоит отдать предпочтение темному шоколаду с содержанием какао не менее 75 процентов.
Подобно шоколаду, кофеин повышает выносливость и может поднять настроение. Врачи уверяют: всего одна чашка кофе значительно увеличивает уровень дофамина в мозге — вещества, которое влияет на желание и удовольствие от процесса.
Существует легенда, согласно которой знаменитый ловелас Казанова соблазнил девушку с помощью одного-единственного продукта — уж очень ей показались соблазнительными запах и привкус устриц. Врачи говорят, что эти морепродукты содержат тонны цинка и минералов, необходимых для выработки тестостерона.
Гранат богат антиоксидантами, которые помогают обеспечить больший приток крови ко всем областям вашего тела, включая гениталии. Медики отмечают: в ходе нескольких исследований было выявлено, что гранатовый сок может быть полезен не только для общего настроения, но и при эректильной дисфункции.
Все мы знаем, что лосось безумно полезен для сердца. Но, как оказалось, он еще и является отличным афродизиаком. Богатый жирными кислотами омега-3, лосось безумно важен для поддержки вашего либидо. Он влияет на выработку эстрогена, тестостерона и прогестерона.
Из-за того же Омега-3 в делах любовных могут помочь орехи и авокадо. Эти продукты богаты еще и всеми необходимыми минералами, которые способны поддерживать желание и активность на протяжении длительного времени.
По словам нутрициологов, высокое количество витамина Е в спарже может увеличить приток крови и кислорода. А высокий уровень калия, который связан с производством половых гормонов, способен повысить общий настрой обоих партнеров.
Всеми любимые сладкие яблоки также связаны с повышенным половым влечением. Исследование 2014 года показало, что ежедневное употребление яблока непосредственно коррелирует с улучшением качества сексуальной жизни у женского населения.
Если у вас есть проблемы с либидо, то, возможно, во всем вина дефицита цинка. Для этого можно увеличить в своем рационе количество кедровых орехов. Они способствуют еще и общему здоровью — от нормализации пищеварения до профилактики серьезных заболеваний.
Ваниль считается одним из самых эффективных афродизиаков по очевидной причине — многим очень нравится ее приятный успокаивающий запах. Это растение добавляют в различные масла, духи, гели. Самое приятное, что именно этот аромат способен долго держаться на теле и одежде.
Еще Гиппократ прописывал мед супружеским парам для повышения сексуальной энергии. В составе этого сладкого продукта содержится бор, который помогает регулировать уровень гормонов, а также имеется оксид азота, способный увеличить кровоток во время возбуждения.
История шафрана как афродизиака восходит к самой Клеопатре, которая купалась в молоке с добавлением этого растения из-за его полезных свойств. Недавние исследования также показали, что шафран помогает увеличить подвижность сперматозоидов и уменьшить некоторые сексуальные побочные эффекты от приема определенных антидепрессантов.
А вот древнегреческая богиня Афродита, по легенде, из собственных слез в форме сердца изобрела клубнику. Это произошло сразу после того, как она узнала о смерти своего возлюбленного Адониса. В современности же мы знаем, что клубника — это вовсе не про страдание. Она содержит витамин С, который так важен для выработки половых гормонов и химических нейротрансмиттеров в мозге, повышающих либидо.
Красное вино не только помогает раскрепоститься, но и является настоящим афродизиаком. Ресвератрол, содержащийся в напитке, не только помогает поднять настроение, но и является мощным антиоксидантом, который все так же помогает улучшить кровообращение и настроение.
А польза шампанского как афродизиака больше связана с настроением для особого случая. Фактически, покупая этот напиток для встречи с партнером, вы как бы заявляете: «Дорогой, сегодня у нас будет праздник!»
Еще один вкусный афродизиак для лета — черешня. Ягода содержит калий, витамин С и антоцианы — вещества, которые придают им бордовый цвет, и мощные антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровое половое влечение.
Сексологи утверждают, что арбуз богат цитрулином — фитонутриентом, который увеличивает количество азотной кислоты в организме, что способствует расслаблению кровеносных сосудов и сексуальному возбуждению.
Сельдерей содержит небольшое количество андростенона, феромона, запах которого находят привлекательным представители сильного пола. Несмотря на свой не самый приятный вкус, этот продукт может хорошо сработать в привлечении внимания вашего партнера.
А согласно экспериментам ученых, азиатские и американские разновидности травы женьшеня также отлично справляются с улучшением либидо и увеличением сексуальной активности. Судя по всему, он благотворно влияет на центральную нервную систему, изменяя при этом и гормоны.