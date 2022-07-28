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В Сеть попали фотографии дома Брэда Питта за 40 миллионов долларов

Limon.ee
В Сеть попали фотографии дома Брэда Питта за 40 миллионов долларов
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Бред Питт
Бред Питт Фото: Can Nguyen/Capital Pictures

Накануне стало известно, что завидный голливудский холостяк, 58-летний Брэд Питт совершил дорогостоящую покупку – актер приобрел виллу с видом на побережье в знаменитом районе Кармел, Калифорния, стоимостью 40 миллионов долларов.

Дом был спроектирован в 1918 году специально для писателя Дэниела Льюиса Джеймса (роман "Знаменит на весь город") американским архитектором Чарльзом Самнером Грином. Отметим, что этот особняк является самой дорогой недвижимостью в окрестностях.

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