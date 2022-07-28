Накануне стало известно, что завидный голливудский холостяк, 58-летний Брэд Питт совершил дорогостоящую покупку – актер приобрел виллу с видом на побережье в знаменитом районе Кармел, Калифорния, стоимостью 40 миллионов долларов.
В Сеть попали фотографии дома Брэда Питта за 40 миллионов долларов
В Сеть попали фотографии дома Брэда Питта за 40 миллионов долларов
Дом был спроектирован в 1918 году специально для писателя Дэниела Льюиса Джеймса (роман "Знаменит на весь город") американским архитектором Чарльзом Самнером Грином. Отметим, что этот особняк является самой дорогой недвижимостью в окрестностях.