В Сеть попали фотографии дома Брэда Питта за 40 миллионов долларов

Дом был спроектирован в 1918 году специально для писателя Дэниела Льюиса Джеймса (роман "Знаменит на весь город") американским архитектором Чарльзом Самнером Грином. Отметим, что этот особняк является самой дорогой недвижимостью в окрестностях.