ТОП-9: что посмотреть в кинотеатрах Таллинна в эти выходные, когда по прогнозу дожди

Именно такая бизнес-идея пришла в голову Джине (Салли Филлипс) после того, как ее лучшие подруги по бассейну придумали для нее пикантный подарок на день рождения – стриптизера! К сожалению, такой подарок пришелся Джине не по душе... Какой стриптиз, когда ее собственная жизнь летит к чертям – у нее уже 2 года нет интимных отношений с мужем и на работе сплошные проблемы. Не нужен ей стриптиз, пусть этот красавчик лучше порядок наведет в доме, хоть польза будет! И она получила то, что хотела! Когда босс увольняет Джину с работы, она решает начать бизнес по уборке домов под лозунгом "сияющий дом с гарантией оргазма".