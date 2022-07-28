Метеорологи прогнозируют небольшие дожди и серое небо в эти выходные, что не очень располагает к прогулкам и пикникам. Поэтому мы решили предложить вам подборку из четырех фильмов, которые можно посмотреть на русском языке в кинотеатрах Apollo уже в эту субботу и воскресенье, а также пять фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатре Cinamon с русскими субтитрами.
ТОП-9: что посмотреть в кинотеатрах Таллинна в эти выходные, когда по прогнозу дожди
Apollo
Для походов в кино с детьми советуем уже полюбившийся многим мультфильм «Миньоны: Грювитация», а также мультфильм «Суперпитомцы»
А вот если вы хотите провести романтичный вечер со своей второй половинкой или весело провести время с друзьями - «Тор: Любовь» и гром и «Элвис», которые также уже успели завоевать любовь публики.
А теперь о каждом поподробнее.
«Миньоны: Грювитация»
Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь - Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.
«Суперпитомцы»
В «Суперпитомцах» суперпес Крипто и Супермен - неразлучные лучшие друзья, которые обладают одними и теми же суперсилами и бок о бок борются в Метрополисе с преступностью. Когда Супермена и других членов Лиги Справедливости похищают, Крипто предстоит убедить разношерстную команду - пса Эйса, свинку Пи-Би, черепаху Мертона и белку Чипа - овладеть их новыми суперспособностями и помочь ему спасти супергероев.
«Тор: Любовь»
Джейн Фостер берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьёльнира.
«Элвис»
Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила снятую номинированным на "Оскар" режиссером Базом Лурманом драму "Элвис", главные роли в которой исполнили Остин Батлер и Том Хэнкс.
Фильм повествует о жизни и музыке Элвиса Пресли (Батлер), показанных через призму непростых взаимоотношений певца с его загадочным менеджером полковником Томом Паркером (Хэнкс). Сюжет погружает нас в сложную динамику отношений между Пресли и Паркером на протяжении более 20 лет начиная с обретения Пресли популярности и до его беспрецедентной славы, на фоне меняющихся культурных ландшафтов и потери невинности в Америке. Центральное место в этом принадлежит человеку, оказавшему наиболее значительное влияние на жизнь Элвиса - его жене Присцилле Пресли (Оливия ДеДжонг).
Cinamon
Мы выбрали пять фильмов разных жанров, чтобы каждый мог выбрать то, что ему по душе.
«Плохие парни» (мультфильм)
Мир еще не видел столь искусных авантюристов: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый и мускулистый Мистер Пиранья, а также остроумная хакер высшего класса Мисс Тарантула. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти на крайние меры: «Плохие парни» должны измениться в лучшую сторону. Или сделать вид? Но когда новый злодей угрожает городу, сможет ли Мистер Волк убедить остальных действительно стать… хорошими ребятами?
«Мир Юрского периода: Господство» (приключения)
После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?
«Как удовлетворить женщину» (драма)
Только представьте себе – вы уютно устроились на диване в своем доме, а очаровательный, полуобнаженный и очень спортивный мужчина в такт музыке стирает пыль с мебели в вашей гостиной! Он готов исполнить все ваши желания – вымыть полы, вычистить окна, отполировать ванну и... в качестве небольшого бонуса, если пожелаете, – страстно станцует или нежно займется с вами любовью и... оргазм гарантирован! Все включено в стоимость! Заманчивое предложение, правда?
Именно такая бизнес-идея пришла в голову Джине (Салли Филлипс) после того, как ее лучшие подруги по бассейну придумали для нее пикантный подарок на день рождения – стриптизера! К сожалению, такой подарок пришелся Джине не по душе... Какой стриптиз, когда ее собственная жизнь летит к чертям – у нее уже 2 года нет интимных отношений с мужем и на работе сплошные проблемы. Не нужен ей стриптиз, пусть этот красавчик лучше порядок наведет в доме, хоть польза будет! И она получила то, что хотела! Когда босс увольняет Джину с работы, она решает начать бизнес по уборке домов под лозунгом "сияющий дом с гарантией оргазма".
И бизнес завертелся! Как много желаний у женщин! Одной нужно не спешить, начать с джина с тоником, другой требуется долгое вступление, третьей не нравится, когда трогают ее интимные места!
По мере процветания бизнеса, Джина и менеджер Стив (Эрик Томсон) замечают, что их клиентам хочется нечто большего, чем просто уборки дома и секса... еще большего удовольствия! Странные нюансы этого бизнеса заставляют команду искать детали, способные доставить их клиентам еще больше приятных моментов! Будучи начальницей данной компании, Джина учится заботиться о собственном счастье, не скрывать свои самые сокровенные желания, находит то, что доставляет ей удовольствие, и, наконец, встречает настоящую любовь всей своей жизни!
«Кодовое имя "Банши"» (боевик)
Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров: именно под ним работает Делайла – бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты, ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы наконец совершить долгожданную месть.
«Черный телефон» (ужасы)
Телефон отключен. И вдруг он звонит.
Режиссер Скотт Дерриксон вспоминает свое призвание и в сотрудничестве с мастерами жанра хоррор, кинокомпанией Blumhouse, создает остросюжетный триллер.
Финни Шоу, застенчивый, но умный 13-летний мальчик, похищен и заперт в звуконепроницаемом подвале, где кричать бесполезно. Когда висящий на стене неработающий телефон вдруг начинает звонить, Финни обнаруживает, что слышит голоса прежних жертв убийцы. И все они единодушно хотят помочь Финни остаться в живых.