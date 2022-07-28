Бывшая старейшина волости Валга Эстер Карузе поделилась с подписчиками радостной новостью – в ее семье ожидается прибавление!
Для подписчиков
Бывшая старейшина волости Валга ждет первенца: лучший подарок на юбилей, который только можно пожелать
Бывшая старейшина волости Валга ждет первенца: лучший подарок на юбилей, который только можно пожелать
«Это лучший подарок, который можно пожелать на 30-летие», – признается Эстер Карузе, ожидающая своего первенца. Ребенок должен появиться на свет в ноябре. «Может быть, даже в тот же день, что и я… кто знает», – смеется она.
Ключевые слова