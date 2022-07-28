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Бывшая старейшина волости Валга ждет первенца: лучший подарок на юбилей, который только можно пожелать

Кетлин Крузе Limon.ee
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Бывшая старейшина волости Валга ждет первенца: лучший подарок на юбилей, который только можно пожелать
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Эстер Карузе.
Эстер Карузе. Фото: Anastasya Kikkas

Бывшая старейшина волости Валга Эстер Карузе поделилась с подписчиками радостной новостью – в ее семье ожидается прибавление!

«Это лучший подарок, который можно пожелать на 30-летие», – признается Эстер Карузе, ожидающая своего первенца. Ребенок должен появиться на свет в ноябре. «Может быть, даже в тот же день, что и я… кто знает», – смеется она.

Говоря о беременности, Эстер признается, что она проходит легче, чем она думала. «Есть определенные опасения, и создается впечатление, что это будет сложно. Все виды недомоганий, и что вас обязательно должно вырвать». Эстер повезло, по крайней мере, пока.

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