Minelli & Inna: KISS DANCE FLY Festival – новый городской open-air в Эстонии

Приготовьтесь обниматься, танцевать и взлетать на звуковых волнах лучших хитов от гостей фестиваля!

INNA - красивая и сексуальная, а также безумно талантливая певица из Румынии. INNA является сегодня одним из самых востребованных артистов, а также лучшим европейским исполнителем с 2011 года.

Известна не только своими 100-процентными хитами «Hot», «Deja Vu», «Sun is Up», «Flashbacks», но и совместными музыкальными работами с такими мировыми звездами как Pitbull, Flo Rida, Daddy Yankee, Morandi.

В этом году INNA выпустила новый альбом "Champagne Problems", а так же представила свой лучший летний хит «UP», который и представит живьем на сцене фестиваля KISS DANCE FLY.

MINELLI – самая популярная певица танцевальных радиостанций 2021 года! Хит «Rampampam» стал номером 1 более чем в 10 стран, в том числе и в Эстонии. MINELLI выступит впервые в Эстонии на большой сцене фестиваля Kiss! Dance! Fly! С сольной программой.

VIZE - основанный в Германии в 2018 году проект стремительно ворвался в EDM топ-чарты с хитами "Glad you Came" and "Stars" и до сих пор радует миллионы людей по всему миру.

Более 300 000 000 прослушиваний и верхние строчки чатов у треков «Never let me down», «Space melody» и «White lies».