«Через неделю мы утонем в д***ме!» Автомобили, оставленные на улицах Каламая, затрудняют вывоз мусора

«Через неделю мы утонем в д***ме!» – жалуется господин, живущий на улице Линда в Каламая. «В прошлый раз бак был так набит, что упал на тротуар. Птицы тоже разлетаются при открытой крышке...» – добавил местный житель Яак порталу Elu24.