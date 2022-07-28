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«Через неделю мы утонем в д***ме!» Автомобили, оставленные на улицах Каламая, затрудняют вывоз мусора

Кетлин Крузе Limon.ee
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«Через неделю мы утонем в д***ме!» Автомобили, оставленные на улицах Каламая, затрудняют вывоз мусора
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Вывоз мусора.
Вывоз мусора. Фото: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Председатель правления AS Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде заявил, что вывоз мусора в Пыхья-Таллинне более затруднен, чем в других частях города. Контейнеры шести клиентов на улице Линда во вторник не опустошили из-за оставленных на улице автомобилей, пишет Elu24.

В группе жителей Каламая идет оживленная дискуссия о вывозе мусора.

«Через неделю мы утонем в д***ме!» – жалуется господин, живущий на улице Линда в Каламая. «В прошлый раз бак был так набит, что упал на тротуар. Птицы тоже разлетаются при открытой крышке...» – добавил местный житель Яак порталу Elu24.

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