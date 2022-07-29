ПРОДЛИ СВОЮ МОЛОДОСТЬ! ⟩ Единственный в Эстонии: уникальный аппарат смоделирует ваше лицо и рекомендует необходимые процедуры

В чем смысл? Аппарат, который называется квантификер, буквально за минуту делает для вас полный анализ состояния кожи по множеству ключевых параметров, моделирует будущую необходимую процедуру или процедуры, а программа сама обрабатывает все результаты и показывает их в 3D-формате.

Пациент будет видеть на собственном лице, какие проблемы ему необходимо устранить. Фото: Сандер Ильвест

Вы будете видеть на собственном лице, что получаете после косметологических процедур

Специалисты, проанализировав фотосъмку лица, грамотно подберут процедуры, аппарат смоделирует результат, и пацинет увидит, как он будет выглядеть после пластики или косметологических процедур.

Руководитель клиники Янно Атна демонстрирует квантификер, портативный прибор, который с легкостью можно переносить из кабинета в кабинет. Фото: Сандер Ильвест

Оценка качества кожи проводится по всем параметрам: морщины, поры, жирность, сосуды и пигментация, гладкость. Ты видишь себя со стороны и то, как можно улучшить свою красоту, применив различные процедуры.

Система 3D LifeViz Infinity объединяет в одном аппарате возможность провести анализ кожи лица и 3D-визуализацию. Фото: Сандер Ильвест

Время диагностирования и консультирования занимает несколько минут.

Квантификер проводит фотосъемку лица с различных ракурсов, которая автоматически конвертируются в интерактивную 3D-модель. Полученные данные показывают в режиме реального времени проблемы, которые необходимо устранить, а также позволяют грамотно подобрать процедуры и смоделировать ожидаемый результат не на словах, а визуально. Фото: Сандер Ильвест

Для получения трехмерной модели лица нужно сделать всего три фотографии. Далее программа автоматически преобразует изображения в 3D-формат, после чего сразу проводится полноценный послойный анализ кожи. Затем через имитацию процедур в 3D-формате подбирается оптимальный способ решения проблемы, обсуждается и согласовывается план лечения. Например, есть ли у вас изменения овала лица, нужна ли контурная коррекция, нужно ли бороться с пигментными пятными, органично ли будут смотреться новые скулы или губы, какого эффекта ожидать от предложенных процедур. Также результаты позволяют оценить состояние сосудов лица, шеи и зоны декольте, взять под контроль возможные сосудистые нарушения.

Вот как может выглядеть лицо, если немного увеличить губы. И когда вилишь себя со стороны, не остается никаких сомнений в том, что тебе нужно изменить. Фото: Сандер Ильвест

Можно продиагностировать и другие части тела, например, грудь и живот. Система сама проведет необходимые измерения и автоматически смоделирует, как будет выглядеть грудь с имплантами, оптимально подходящими пациенту. Также можно увидеть лишние жировые отложения на животе и тут же получить рекомендованную процедуру, которая по эффективности заменяет липосакцию.