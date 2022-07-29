В эстетическй клинике Confido в Viru Keskus появился уникальный аппарат 3D LifeViz Infinity. Это очень компактная 3D-система для анализа состояния кожи и моделирования будущих косметических процедур в режиме реального времени, что нужно всем женщинам.
ПРОДЛИ СВОЮ МОЛОДОСТЬ! ⟩ Единственный в Эстонии: уникальный аппарат смоделирует ваше лицо и рекомендует необходимые процедуры
В чем смысл? Аппарат, который называется квантификер, буквально за минуту делает для вас полный анализ состояния кожи по множеству ключевых параметров, моделирует будущую необходимую процедуру или процедуры, а программа сама обрабатывает все результаты и показывает их в 3D-формате.
Вы будете видеть на собственном лице, что получаете после косметологических процедур
Специалисты, проанализировав фотосъмку лица, грамотно подберут процедуры, аппарат смоделирует результат, и пацинет увидит, как он будет выглядеть после пластики или косметологических процедур.
Оценка качества кожи проводится по всем параметрам: морщины, поры, жирность, сосуды и пигментация, гладкость. Ты видишь себя со стороны и то, как можно улучшить свою красоту, применив различные процедуры.
Время диагностирования и консультирования занимает несколько минут.
Для получения трехмерной модели лица нужно сделать всего три фотографии. Далее программа автоматически преобразует изображения в 3D-формат, после чего сразу проводится полноценный послойный анализ кожи. Затем через имитацию процедур в 3D-формате подбирается оптимальный способ решения проблемы, обсуждается и согласовывается план лечения. Например, есть ли у вас изменения овала лица, нужна ли контурная коррекция, нужно ли бороться с пигментными пятными, органично ли будут смотреться новые скулы или губы, какого эффекта ожидать от предложенных процедур. Также результаты позволяют оценить состояние сосудов лица, шеи и зоны декольте, взять под контроль возможные сосудистые нарушения.
Можно продиагностировать и другие части тела, например, грудь и живот. Система сама проведет необходимые измерения и автоматически смоделирует, как будет выглядеть грудь с имплантами, оптимально подходящими пациенту. Также можно увидеть лишние жировые отложения на животе и тут же получить рекомендованную процедуру, которая по эффективности заменяет липосакцию.