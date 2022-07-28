Огненное новолуние во Льве 28 июля: что ждет каждый знак Зодиака в августе?

28 июля состоится новолуние во Льве, которое будет напитано огненными амбициями из-за положительного аспекта от Юпитера в Овне. Такое соотношение энергий говорит о том, что всех нас могут буквально раздувать огромные амбиции и желание достигнуть прорыва в творчестве, спорте, карьере или семейно-бытовых вопросах. Но все не так просто, ведь, пока напротив знака Льва стоит Сатурн в Водолее (до марта 2023), реализовать намерения будет очень сложно. Поэтому новолуние 28 июля может стать временем, когда то, что вы начнёте, не будет получаться легко, и, скорее всего, во многом вы почувствуете некое ущемление. Но! Дорогу осилит идущий, а значит, самые стойкие и упрямые добьются своей цели.