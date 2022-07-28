Астролог Elle.ru рассказывает, почему август начинается с дерзких и местами эмоциональных событий. А главное, что с этим делать?
Огненное новолуние во Льве 28 июля: что ждет каждый знак Зодиака в августе?
28 июля состоится новолуние во Льве, которое будет напитано огненными амбициями из-за положительного аспекта от Юпитера в Овне. Такое соотношение энергий говорит о том, что всех нас могут буквально раздувать огромные амбиции и желание достигнуть прорыва в творчестве, спорте, карьере или семейно-бытовых вопросах. Но все не так просто, ведь, пока напротив знака Льва стоит Сатурн в Водолее (до марта 2023), реализовать намерения будет очень сложно. Поэтому новолуние 28 июля может стать временем, когда то, что вы начнёте, не будет получаться легко, и, скорее всего, во многом вы почувствуете некое ущемление. Но! Дорогу осилит идущий, а значит, самые стойкие и упрямые добьются своей цели.
Интересно, что в астрологии новолуние соотносится с первым арканом таро под названием Дурак, который символизирует риск, энергию начинаний и умение смотреть на мир глазами ребёнка.
Давайте рассмотрим прогноз для всех знаков Зодиака, который будет актуален до полнолуния в Водолее 12 августа.
Овен
Новолуние принесёт важное событие у ребёнка, новую влюблённость или громадную амбицию в достижении планов по личному проекту. Также вероятна беременность.
Телец
Новолуние принесёт новую идею по недвижимости, новое место жительства или начало процесса по покупке/продаже дома. Также событие коснётся одного из ваших родителей: они озвучат вам новость (выход на пенсию, свадьба, развод, смена карьеры).
Близнецы
Новолуние принесёт новый маршрут в вашей жизни: новые ежедневные поездки, которые скоро войдут в ваше расписание. Также может быть начало нового процесса по документам, получение права, сертификата, либо вы захотите приобрести новый навык.
Рак
Новолуние принесёт новый источник дохода, либо у вас начнётся новая диета и вы пересмотрите отношение к себе. Также вероятно получение красивого подарка или денег.
Лев
Новолуние принесёт новое восприятие себя, поэтому захочется сменить имидж, прическу, макияж или стиль. Будет амбициозное желание продвигать себя и свои идеи вперёд, а значит, вы можете начать интересную новую деятельность.
Дева
Новолуние принесёт новое очищение: как будто из вашей жизни уйдёт что-то, что явно мешало вам двигаться вперёд. Это может быть вес, а в психологическом смысле какие-то страхи и установки. Также вы можете начать новый проект в интернете либо задумаетесь о миграции.
Весы
Новолуние принесёт новую команду единомышленников в вашу жизнь, либо перемены коснутся вашего коллектива. Например, будет новость касательно увеличения клиентов или появление новых коллег-иностранцев (или партнеров из других стран). Также вы можете войти в новое сообщество по интересам (из-за хобби, спорта или ребёнка).
Скорпион
Новолуние принесёт новость о вашем руководителе: им может стать другой человек, либо у вашего начальства случатся важные перемены. Также, вероятно, вы поставите новую цель в жизни, которая может быть связана с вашим желанием улучшить свой статус, профессию или образ жизни.
Стрелец
Новолуние принесёт раздувание ваших личных амбиций, которое может быть связано с вашим желанием переехать в новое место жительства. Например, вы захотите расширить свой бизнес или родить ребёнка, в связи с чем будете пересматривать своё место жительства. Также может возникнуть желание получить новое образование либо взять себе помощника для продвижения в интернете.
Козерог
Новолуние может принести новый этап в финансах вашей семьи: получение наследства, вложение крупной суммы, или вы решитесь взять ипотеку. Также новолуние может принести новую интимную связь, которая впоследствии может привести к беременности (особенно актуально в ноябре и в феврале). Для тех, кто не планирует семью, новолуние станет прогрессом в вопросе продвижения своего бизнеса через чужие инвестиции (либо вашей инвестицией станет ваше жильё).
Водолей
Новолуние может принести в вашу жизнь конфликт интересов с огненными и темпераментными людьми, которых вы захотите дисциплинировать. Также вероятно, что у вашего партнёра начнётся новый этап в жизни (новая работа, новый стиль, новое звание), а вам будет сложно смириться с этими переменами.
Рыбы
Новолуние может принести в вашу жизнь новые хлопоты вокруг жилья (ремонт, подготовка к переезду) либо проблемы со здоровьем и важность заняться собственным режимом. Подобный аспект указывает на то, что у вас есть недочеты в питании и вам надо наладить свою самооценку, которая влияет на общий уровень энергии в организме. Также вероятен новый эмоциональный этап на работе; новый коллектив, начальник или в целом офис.