Сентябрь близко: Джей Ло в потрясающей одежде вместе с мужем и детьми посещает Лувр

Несмотря на жаркое лето, знаменитость выбрала для своего выхода довольно осенний образ: широкие джинсы и вязаный топ. А если быть точнее, то красотка Дженнифер приобрела женственный свитер Dior глубокого синего цвета с вязаными аппликациями в виде роз и волшебных оленей.