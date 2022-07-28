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Сентябрь близко: Джей Ло в потрясающей одежде вместе с мужем и детьми посещает Лувр

Limon.ee
Сентябрь близко: Джей Ло в потрясающей одежде вместе с мужем и детьми посещает Лувр
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже Фото: LIONEL URMAN/SIPA

Культурная программа и медовый месяц в Париже продолжаются. Бен Аффлек и Джей Ло посещают классические туристические места и наслаждаются городом любви. Вчера пара отправилась с дочерьми Серафиной и Эммой в Лувр, выбрав удобные образы, пишет Elle.

Несмотря на жаркое лето, знаменитость выбрала для своего выхода довольно осенний образ: широкие джинсы и вязаный топ. А если быть точнее, то красотка Дженнифер приобрела женственный свитер Dior глубокого синего цвета с вязаными аппликациями в виде роз и волшебных оленей.

Певица убрала волосы в прическу-мальвинку, которая смотрится эффектно на ее длинных локонах. Что касается макияжа, то Лопес как всегда предпочла свой любимый: выделенные губы и румяна персикового цвета.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже Фото: LIONEL URMAN/SIPA
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже Фото: LIONEL URMAN
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