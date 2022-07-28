Культурная программа и медовый месяц в Париже продолжаются. Бен Аффлек и Джей Ло посещают классические туристические места и наслаждаются городом любви. Вчера пара отправилась с дочерьми Серафиной и Эммой в Лувр, выбрав удобные образы, пишет Elle.
Сентябрь близко: Джей Ло в потрясающей одежде вместе с мужем и детьми посещает Лувр
Сентябрь близко: Джей Ло в потрясающей одежде вместе с мужем и детьми посещает Лувр
Несмотря на жаркое лето, знаменитость выбрала для своего выхода довольно осенний образ: широкие джинсы и вязаный топ. А если быть точнее, то красотка Дженнифер приобрела женственный свитер Dior глубокого синего цвета с вязаными аппликациями в виде роз и волшебных оленей.
Певица убрала волосы в прическу-мальвинку, которая смотрится эффектно на ее длинных локонах. Что касается макияжа, то Лопес как всегда предпочла свой любимый: выделенные губы и румяна персикового цвета.