Сменила мини на любимый балахон. Пугачева и близнецы проводят последние дни с Галкиным перед мировым туром

Максим Галкин не оставляет поклонников без семейных роликов в соцсетях. Недавно он показывал Аллу Борисовну, с которой ехал в гости к Лайме Вайкуле. «Вот, едем в гости к Лайме, какая у меня красотка сидит!» — отвешивал комплименты 46-летний комик, сидя на водительском кресле. «Без фильтров, естественная красота» — добавлял он.

Накануне Максим опубликовал видео с прогулки с супругой и близнецами. Он заснял из сзади, немного отойдя вдаль. «А куда это вы без меня?» — окликнул их Галкин. Пугачева и дети испугались внезапного вопроса, так как подразумевали, что он находится рядом.

«А мы думали ты с нами... Отстал!» — ответила 73-летняя Примадонна. Юморист тут же примкнул к семье и продемонстрировал в кадре всех родных. «Пошел!» — воскликнул он, отчего наследница Лиза заливисто засмеялась.