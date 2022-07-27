Еще одна молодая звезда ушла так рано: скончался известный эстонский музыкант. Ему было 46

Рихо Кийбер был известен своим участием в метал-группах Vanad Varjud , Mass In Comatose и Ignorabimus . Кроме того, он был одним из основателей группы Nihilistikrypt и участвовал во многих других коллективах и проектах.

«Вечером 26 июля, Рихо Кийбер, известный на метал-сцене как Сортс, скончался после тяжелой болезни, – пишет Muusikaplaneet. – Музыка была его страстью, и она связывала его со многими людьми. Рихо был известен как человек с очень широким кругозором, с которым можно было говорить обо всем на свете – о музыке и культуре в целом, истории, литературе, политике, религии... обо всем. Это сделало его лучшим собеседником, которого только можно себе представить. Его друзья знали о его остром музыкальном чутье, а его мнения и предложения ценились».