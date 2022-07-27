Реклама Lidl заставила народ обращаться в полицию: видео подталкивает людей к суициду

20 июня Lidl запустила свою летнюю рекламную кампанию «ла-ла-ла-ласка лета», которая сопровождается рекламным роликом. На сегодняшний день клип на эстонском языке собрал на YouTube более 350 000 просмотров. Кампания успела настолько разозлить людей, что народ стал массово обращаться в полицию, пишет Elu24.

«Я хотел сказать, что эта реклама «ла-ла-ла-ласка лета» – осточертела. Пожалуйста, выпустите новое рекламное видео!» – требует пользователь Сети. Другой написал в социальной сети Twitter: «"ла-ла-ла-ласка лета" попо-по-по-пожалуйста, оставьте меня в покое, я ненавижу эту рекламу!»

Капитан полиции Маарья Пунак подтвердила, что около десятка разных людей связались с полицией, чтобы узнать, могут ли они остановить рекламу, о которой идет речь. «Жалоба заключается в том, что реклама раздражает их или близких, о которых они беспокоятся», – сказала Пунак. Последняя жалоба пришла 27 июня около полуночи: полицию спросили, можно ли признать рекламу незаконной.

Хотя некоторые из писем носят шуточный характер, капитан полиции признает, что стражи порядка получали и более длинные письма, которые вызывают беспокойство. «Есть несколько писем, в которых люди подробно описали, почему их беспокоит эта реклама. Не так уж часто жители страны пишут в полицию о своих суицидальных мыслях, говоря, что реклама подталкивает их к этому».

Пунак сообщила, что для того, чтобы успокоить взволнованных людей, она связалась со службой поддержки клиентов Lidl, и выяснила, как долго планируется проводить рекламную кампанию. «1.08.22 реклама закончится. Осталось совсем немного, держитесь!» – сообщила капитан полиции.

Если реклама беспокоит человека в столь значительной степени, лучшим решением, по мнению Пунак, будет обратиться за советом к специалистам по психическому здоровью.

Будь то консультация психолога, звонок на телефон доверия по вопросам психического здоровья (по номеру 660 4500) или обращение за советом на сайте palunabi.ee.

«Конечно, было бы легко рекомендовать избегать всех средств массовой информации, чтобы не слышать эту рекламу, но людям также было бы полезно выяснить для себя, почему их это так беспокоит и как они могут лучше с этим справиться», – отмечает Пунак.