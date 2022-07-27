ВИДЕО ⟩ Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов

Скаты относятся к хрящевым рыбам: у них отсутствую кости и плавательный пузырь, а органы чувств устроены примитивно. Традиционно считалось что они, как и другие рыбы, не издают звуков осознанно (если не брать звуки вроде плеска воды). Однако многие дайверы и аквалангисты сообщали, что потревоженные скаты на них раздраженно щелкали.

Стая скатов Фото: Octavio Aburto/Caters News Agency

Теперь ученые подтвердили эти слухи. Выяснилось, что некоторые виды скатов действительно подают звуковые сигналы в случае опасности. Наблюдение провели за видами Urogymnus granulatus и Pastinachus atrus, которые обитают в теплых океанских водах. Выяснилось, что в случае приближения наблюдателя-аквалангиста все они начинали тревожиться и издавать характерные резкие щелчки длительностью сотые доли секунды. Видимо, так скаты пытались отпугнуть или дезориентировать нападающую сторону. Причем, если человек подплывал еще ближе, животное замолкало.