БОЛЬШОЙ КАМБЭК ⟩ Эдгар Гергель возвращается на портал Limon с новыми силами и грандиозными планами

– Когда и как ты понял, что хочешь снова вернуться на портал?

Сергей Метлев Фото: Mihkel Maripuu

– Во-первых, хочу поблагодарить главного редактора изданий Postimees на русском языке Сергея Метлева за доверие и предоставленную возможность вернуться, ведь далеко не все в этом мире зависит только лишь от желания одного человека. Этого должны захотеть все стороны. После встречи с Сергеем я ни секунды не сомневался в своем решении вернуться, и сразу понял, что наши взгляды и видение структуры и работы портала сходятся если не во всем, то практически во всем и только сейчас мы сможем вместе построить редакцию мечты, в которой работают сильные журналисты и мотивированные репортеры. Уверен, что за порталом Limon будущее.

А если отвечать четко на поставленный вопрос, то уход мой был связан с тем, что хотелось и мир посмотреть, и себя показать. Когда я покинул порог любимого концерна, понял, что в этом мире за пределами Postimees Grupp не все так однозначно и радужно. Я довольно быстро понял, что на Limon был мой дом, моя семья, где меня действительно любили и ждали.