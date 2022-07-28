БОЛЬШОЙ КАМБЭК ⟩ Эдгар Гергель возвращается на портал Limon с новыми силами и грандиозными планами

Деньги здесь не решают, главное – страсть к работе, которую ты делаешь
Портал Limon – это уникальное явление, которое соединяет в себе все виды журналистики
Наша цель – быть по-настоящему народным порталом
Редакцию самого популярного среди русскоязычных жителей Эстонии развлекательного портала Limon после недолгого перерыва вновь возглавил его многолетний руководитель Эдгар Гергель. О том, почему он решил вернуться и чего нового ждать читателям портала, читайте в нашем интервью.
– Ты проработал на портале Limon девять лет и большую часть в качестве его руководителя, а чуть менее года назад покинул Postimees Grupp. Сегодня ты вновь на своем прежнем месте. Не секрет, что для большинства читателей портал ассоциировался именно с тобой, и твой уход тогда многих расстроил. С какими чувствами ты возвращаешься?
– Мои эмоции – потрясающие, ведь я возвращаюсь на главный и самый популярный русский развлекательный портал в Эстонии, на работу мечты, где меня все эти девять месяцев очень ждали коллеги и читатели. Каждый новый рабочий день начинается с положительных эмоций, ведь человек должен быть на своем месте, только тогда он по-настоящему счастлив. В редакцию Limon я прихожу с большим удовольствием и мне больше не страшно утром просыпаться. Деньги здесь не решают, главное – страсть к работе, которую ты делаешь. Только это приводит тебя к результатам и помогает свернуть горы.
Тысячи людей со всей страны ежедневно следят за нашей работой, и у меня есть второй шанс в жизни быть в гуще событий, но самое главное, продолжать трудиться для народа Эстонии и писать не только для читателей, но и про них. Наш народ – очень талантливый, яркий, разносторонний, он заслуживает качественный контент, а редакция Limon создана для того, чтобы информировать, развлекать и просвещать жителей нашей страны.
– Когда и как ты понял, что хочешь снова вернуться на портал?
– Во-первых, хочу поблагодарить главного редактора изданий Postimees на русском языке Сергея Метлева за доверие и предоставленную возможность вернуться, ведь далеко не все в этом мире зависит только лишь от желания одного человека. Этого должны захотеть все стороны. После встречи с Сергеем я ни секунды не сомневался в своем решении вернуться, и сразу понял, что наши взгляды и видение структуры и работы портала сходятся если не во всем, то практически во всем и только сейчас мы сможем вместе построить редакцию мечты, в которой работают сильные журналисты и мотивированные репортеры. Уверен, что за порталом Limon будущее.
А если отвечать четко на поставленный вопрос, то уход мой был связан с тем, что хотелось и мир посмотреть, и себя показать. Когда я покинул порог любимого концерна, понял, что в этом мире за пределами Postimees Grupp не все так однозначно и радужно. Я довольно быстро понял, что на Limon был мой дом, моя семья, где меня действительно любили и ждали.
Но по-настоящему понял, что я нужен людям, когда даже спустя полгода после ухода ко мне подходили в ресторанах, ночных клубах, на улице, узнавали, спрашивали про Limon, очень много теплых слов говорили и просили вернуться. С коллективом портала я все эти месяцы поддерживал дружеские отношения, мы постоянно списывались и созванивались. И вот тут сложились звезды так, что желания всех сторон совпали, и вот я снова здесь. Счастлив. Горд. Мотивирован, как никогда.
– Какой опыт ты получил и какие выводы сделал, работая в другом месте? Что ты понял для себя за эти девять месяцев? Стоило ли тогда уходить? Может быть этот перерыв позволил тебе что-то переосмыслить, набраться сил для новых достижений?
– Эти девять месяцев научили меня ценить то, что имеешь, и в погоне за лучшим я даже не понимал, что у меня в жизни было все хорошо. Спустя эти девять месяцев я стал более терпеливым и спокойным. Ситуации, которые еще год назад могли на несколько дней выбить из равновесия, сейчас кажутся совершенно иными. Уверен, что я повзрослел и понял свои ошибки. Но и кое-что я сделал в своей жизни в первый раз.
Вернулся на прошлую работу. Но только из-за большой любви. Еще я успел посмотреть, какими бывают руководители в других коллективах и понял, что я не хочу быть таким, как они. Это казалось таким несправедливым. Ты приходишь в другую фирму с огромным опытом в СМИ, а тобой руководят неопытные люди, которые не дают тебе и слова вставить, потому что ты новичок. Сейчас мечтаю быть в своем коллективе наставником, другом, душой и разумом коллектива, а также примером для подражания. Готов к новым свершениям вместе с коллективом редакции портала Limon. Уверен, уже совсем скоро мы всех удивим.
– Как тебя встретил коллектив?
– Коллектив и перед моим уходом был за меня горой, потому что я уважаю, ценю и люблю своих сотрудников. Редакция портала Elu24 и вовсе встречала меня аплодисментами. С сотрудниками портала Limon мы ели вкусный торт в форме лимона, обнимались и строили планы на будущее. Меня поздравили и бывшие репортеры издания. Первые рабочие дни проходят в очень дружеской, шумной, веселой и продуктивной обстановке.
– Сегодня у жителей Эстонии достаточно проблем и задач, которые уже затрагивают или затронут в ближайшей перспективе практически каждого. Как ты считаешь, насколько сейчас необходим развлекательный контент для нашего читателя?
– Если еще где-то десять-одиннадцать лет назад обычный читатель, зритель или слушатель мог быть лишь в качестве стороннего наблюдателя за СМИ, то сейчас это время прошло. В период тяжелой ситуации в мире и напряжения в обществе, важна психологическая разгрузка граждан. Лучший способ – быть по-настоящему народными. Всегда в центре светской жизни. Ведь развлекательный портал – это не только редакция, которая работает за кулисами, но и читатели, с которыми мы были и будем рядом.
Мы обязательно продолжим давать читателям возможность высказывать свое мнение в комментариях, а также предлагать интересные темы. Мы будем приглашать интересных гостей к нам в редакцию и в студию, мы найдем возможности для наших встреч в разных городах республики, а также для розыгрыша призов. И, безусловно, рекордные по времени прямые эфиры станут традицией. Мы уже были в один трудный год во время пандемии вместе с читателями, 2021-й встречали в прямом эфире и вели прямой эфир 24 часа подряд, встречали гостей и принимали телефонные звонки.
– Портал Limon – это только развлекательные новости или теперь на нем можно найти и более серьезные материалы?
– Портал Limon – это не только газета, как многие считают, хоть это и комплимент для нас. Портал Limon – это уникальное явление, которое соединяет в себе все виды журналистики. Мы пишем, говорим, показываем, ведем диалоги с нашими читателями как при переписке, по телефону, так и во время личных встреч и интервью.
Безусловно, в трудные времена делать только веселые и радостные новости непросто. Наш коллектив отлично справляется и с журналистскими расследованиями любого уровня сложности, и с красочными репортажами, мы умеем и любим вести прямые эфиры, а также добывать эксклюзивные материалы и договариваться об интервью, а итоги работы демонстрировать читателям.
– Какие планы у команды портала Limon на ближайшее будущее? Чего нового ожидать читателям?
– Основные и серьезные изменения я оставлю в секрете, ведь наши читатели очень любят сюрпризы, а о некоторых приятных новостях расскажу. Одно радостное событие, которого многие наши читатели так долго ждали, – выход из декретного отпуска талантливого и обаятельного журналиста Светланы Карабут и вместе с этим возобновление шоу Limon LIVE произойдет уже в ближайшие недели.
Я тоже продолжу вести эту программу, но формат эфиров изменится, а также мы переедем в одну из самых современных студий в Прибалтике, где гости и герои смогут чувствовать себя настоящими телезвездами.
Наша цель – быть по-настоящему народным порталом, где для каждого есть место и что-то, что придется ему по душе. Еще больше интерактива и общения с читателями тоже обязательно будет. Также мы планируем запустить видеоподкасты с по-настоящему талантливой ведущей, ее имя мы пока оставим в секрете. И, конечно же, продолжим ставить новые рекорды и удивлять читателей в новом осенне-зимнем сезоне. Пристегивайте ремни безопасности, мы разгоняемся. Все только начинается.