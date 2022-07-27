Никогда не делайте этого на пляжах Франции: данное действие может грозить смертью

По данным французской полиции, 23 июля на пляже La Mama в Мирибель-Жонаж был убит 46-летний мужчина, личность которого не разглашается, поскольку дело находится в стадии расследования, сообщает leparisien.fr.

Bild сообщает, что убитый сначала домогался нескольких купальщиц на пляже, а затем перешел на оскорбления в их адрес. После неудачной попытки привлечь к себе внимание эксгибиционист стал мастурбировать на глазах у женщин.

Как следствие, в происходящее вмешался нудист и попросил 46-летнего мужчину покинуть пляж. Эксгибиционист отказался это делать. Согласно данным RTL, после услышанного нудист пошел к машине, достал из багажника пистолет, вернулся на пляж и выпустил в мужчину три пули подряд. Один из выстрелов попал в грудь. Эксгибиционист скончался на месте.