Мужчина, который ублажал себя на глазах у всех и выкрикивал оскорбления, был застрелен на нудистском пляже недалеко от Лиона на востоке Франции, передает портал Elu24.
Никогда не делайте этого на пляжах Франции: данное действие может грозить смертью
По данным французской полиции, 23 июля на пляже La Mama в Мирибель-Жонаж был убит 46-летний мужчина, личность которого не разглашается, поскольку дело находится в стадии расследования, сообщает leparisien.fr.
Bild сообщает, что убитый сначала домогался нескольких купальщиц на пляже, а затем перешел на оскорбления в их адрес. После неудачной попытки привлечь к себе внимание эксгибиционист стал мастурбировать на глазах у женщин.
Как следствие, в происходящее вмешался нудист и попросил 46-летнего мужчину покинуть пляж. Эксгибиционист отказался это делать. Согласно данным RTL, после услышанного нудист пошел к машине, достал из багажника пистолет, вернулся на пляж и выпустил в мужчину три пули подряд. Один из выстрелов попал в грудь. Эксгибиционист скончался на месте.
После происшествия полиция оцепила место преступления. Стрелком оказался посетитель, который регулярно проводит время на нудистском пляже. Как известно, при задержании он не оказывал сопротивления. 76-летний мужчина владел пистолетом на законных основаниях. Однако неясно, для чего ему потребовалось оружие на пляже. По мнению врачей, преступник оказался вменяемым. Полицейские возбудили дело о непредумышленном убийстве.