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Никогда не делайте этого на пляжах Франции: данное действие может грозить смертью

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Никогда не делайте этого на пляжах Франции: данное действие может грозить смертью
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Нудист на пляже. Снимок иллюстративный.
Нудист на пляже. Снимок иллюстративный. Фото: shutterstock.com

Мужчина, который ублажал себя на глазах у всех и выкрикивал оскорбления, был застрелен на нудистском пляже недалеко от Лиона на востоке Франции, передает портал Elu24

По данным французской полиции, 23 июля на пляже La Mama в Мирибель-Жонаж был убит 46-летний мужчина, личность которого не разглашается, поскольку дело находится в стадии расследования, сообщает leparisien.fr.

Bild сообщает, что убитый сначала домогался нескольких купальщиц на пляже, а затем перешел на оскорбления в их адрес. После неудачной попытки привлечь к себе внимание эксгибиционист стал мастурбировать на глазах у женщин.

Как следствие, в происходящее вмешался нудист и попросил 46-летнего мужчину покинуть пляж. Эксгибиционист отказался это делать. Согласно данным RTL, после услышанного нудист пошел к машине, достал из багажника пистолет, вернулся на пляж и выпустил в мужчину три пули подряд. Один из выстрелов попал в грудь. Эксгибиционист скончался на месте.

После происшествия полиция оцепила место преступления. Стрелком оказался посетитель, который регулярно проводит время на нудистском пляже. Как известно, при задержании он не оказывал сопротивления. 76-летний мужчина владел пистолетом на законных основаниях. Однако неясно, для чего ему потребовалось оружие на пляже. По мнению врачей, преступник оказался вменяемым. Полицейские возбудили дело о непредумышленном убийстве.

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