ВИДЕО ⟩ Единогласно: в Таллинне почтили память Юрия Шатунова, исполнив совместно «Белые розы»

Редакция Limon не смогла проигнорировать мероприятие, на которое в Facebook откликнулось более 800 человек, поэтому 22 июля отправилась прямиком в эпицентр событий, чтобы собственными глазами посмотреть, как будут провожать в последний путь кумира нескольких поколений.