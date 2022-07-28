Уже больше месяца прошло со дня смерти Юрия Шатунова, однако, пока бьются сердца его поклонников, память о нем не утихнет.
ВИДЕО ⟩ Единогласно: в Таллинне почтили память Юрия Шатунова, исполнив совместно «Белые розы»
Единогласно: в Таллинне почтили память Юрия Шатунова, исполнив совместно «Белые розы»
Редакция Limon не смогла проигнорировать мероприятие, на которое в Facebook откликнулось более 800 человек, поэтому 22 июля отправилась прямиком в эпицентр событий, чтобы собственными глазами посмотреть, как будут провожать в последний путь кумира нескольких поколений.
Смотри, как прошел вечер памяти Юрия Шатунова в Old Irish Pub.
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