Российскому игроку по Dota 2, который рисовал букву Z на игровой карте, отказали в американской визе
Российскому игроку по Dota 2, который рисовал букву Z на игровой карте, отказали в американской визе
В конце апреля киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Dota Pro Circuit. Потому что ее игрок Иван Москаленко (под ником Pure) нарисовал на мини-карте Z. После матча он извинился, сказал, что не имел ввиду ничего плохого и его не так поняли. Не помогло — в итоге с Москаленко расторгли контракт.
После этих событий он стал играть за команду Entity, которая собирается принять участие в предстоящем Major-турнире по Dota 2 в Техасе. Но в страну Ивана не пустили, несколько раз отказав в визе. Все попытки Pure попасть на турнир — провалились. В составе его заменит перуанец Энцо «Timado» Джианоли О'коннор.
Ключевые слова