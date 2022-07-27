Российскому игроку по Dota 2, который рисовал букву Z на игровой карте, отказали в американской визе

В конце апреля киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Dota Pro Circuit. Потому что ее игрок Иван Москаленко (под ником Pure) нарисовал на мини-карте Z. После матча он извинился, сказал, что не имел ввиду ничего плохого и его не так поняли. Не помогло — в итоге с Москаленко расторгли контракт.