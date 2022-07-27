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Российскому игроку по Dota 2, который рисовал букву Z на игровой карте, отказали в американской визе

Limon.ee
Российскому игроку по Dota 2, который рисовал букву Z на игровой карте, отказали в американской визе
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Киберспорт
Киберспорт Фото: Shutterstock

Он не сможет поехать на турнир, пишет «Осторожно, новости».

В конце апреля киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира Dota Pro Circuit. Потому что ее игрок Иван Москаленко (под ником Pure) нарисовал на мини-карте Z. После матча он извинился, сказал, что не имел ввиду ничего плохого и его не так поняли. Не помогло — в итоге с Москаленко расторгли контракт.

После этих событий он стал играть за команду Entity, которая собирается принять участие в предстоящем Major-турнире по Dota 2 в Техасе. Но в страну Ивана не пустили, несколько раз отказав в визе. Все попытки Pure попасть на турнир — провалились. В составе его заменит перуанец Энцо «Timado» Джианоли О'коннор.

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