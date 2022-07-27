Вайкуле прикрыла голову платком, чтобы позвать поклонников на концерт после слухов о рецидиве рака

Некие инсайдеры сообщили, что ситуация со здоровьем 68-летней звезды настолько плачевная, что она не может встать и никуда не выезжает из своего загородного особняка на берегу Юрмалы. Якобы ухаживать за ней прилетела давняя подруга Алла Пугачева в компании супруга Максима Галкина.

Правда, уже в середине июля появились кадры из Монако, где исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» отработала весь концерт — она танцевала, пела и ничто не выдавало в ней больную.

Сегодня же знаменитость впервые за долгое время опубликовала в социальных сетях кадр, приглашая всех на шоу. «Встречаемся в Паланге 31 июля», — сообщила Вайкуле.

Поклонники забросали любимую певицу счастливыми комментариями, отметив, что она по-прежнему молода, прекрасно выглядит и как прежде дарит любовь публике. «Красотка!! Любимейшая певица и актриса. Успехов во всех начинаниях»; «Выглядите просто супер, так держать!»; «Я рада, что вы снова с нами», — пишут в соцсетях.

Правда, нашлись и те, кто обратили внимание на внешний вид певицы — на голове у нее шляпа с широкими полями, а под ней платок, который закрывает волосы. Есть ли они под ним по фото не определить.

Надеемся, что с певицей все хорошо, а информация о ее здоровье не более чем слухи. Это, кстати, подтвердил ее концертный директор. «Обман. С Лаймой все прекрасно», — говорила Кристина Обосян.