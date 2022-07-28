Гороскоп на 28 июля 2022: Ракам – расставание, Львам – подарки судьбы, Водолеям – зависть

Овен

В четверг Овнам не стоит тратить время на пустые разговоры и бессмысленные споры. Нужно правильно распланировать свой день, сосредоточив внимание на самом важном. Полагаясь исключительно на собственные силы, вы можете добиться успехов в любом деле. Тактичность и ваше желание идти на компромисс, помогут сгладить острые углы и не допустить конфликтов. Будьте осторожны с людьми, которые слишком уж пытаются завоевать вашу симпатию. Проявите разборчивость в общении.

Телец

В первой половине дня Тельцам необходимо вооружиться терпением. Ваше внимание сосредоточено на выполнении текущих задач, которые могут продвигаться не так быстро, как бы вам того хотелось. В общении с близкими нужно усмирить эмоции и проявить снисходительность к слабостям других. Тщательно проверяйте полученную информацию, вас могут вводить в заблуждение слухами и сплетнями.

Близнецы

В этот день Близнецы могут быть чрезвычайно чувствительными. Вы принимаете близко к сердцу любую мелочь и расстраиваетесь из-за пустяков. В то же время те, кто сохраняет оптимизм и бодрость духа, могут добиться потрясающих результатов и воплотить в жизнь желаемое. Стоит быть осторожными с деньгами, откажитесь от необязательных покупок и старайтесь не тратить слишком много. Отношения с женщинами могут складываться напряженно.

Рак