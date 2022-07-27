Группа Little Big отменила концерты в России

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — написали музыканты в инстаграме. — Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас!»

С августа по декабрь 2022 года у коллектива были запланированы почти три десятка выступлений по всей России, в том числе большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Meduza.