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Группа Little Big отменила концерты в России

Limon.ee
Группа Little Big отменила концерты в России
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Илья Прусикин и София Таюрская
Илья Прусикин и София Таюрская Фото: Mikhail Japaridze

Не так давно музыканты перебрались в Америку, где планируют дальше развивать творчество. При этом Илья Прусикин и София Таюрская анонсировали тур по России. А сегодня стало известно, что эти выступления не состоятся.

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — написали музыканты в инстаграме. — Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас!»

С августа по декабрь 2022 года у коллектива были запланированы почти три десятка выступлений по всей России, в том числе большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Meduza.

24 июня Little Big выпустили клип «Generation cancellation», который они назвали своим «антивоенным манифестом». Тогда же музыканты официально объявили, что еще в марте уехали из России и сейчас проживают в Лос-Анджелесе.

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