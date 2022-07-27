Турист погиб от лопастей вертолета на глазах семьи во время отдыха в Греции

По данным издания, несчастный случай произошел в частном аэропорту в Афинах. 21-летний путешественник прилетел туда на частном вертолете после семейного отпуска на острове Миконос.

Британец погиб от лопастей на глазах брата и сестры, когда выходил из вертолета и делал на его фоне селфи. Родители путешественника летели следом на другом вертолете. На место происшествия прибыли экстренные службы – они установили, что смерть наступила мгновенно.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку. Пилоту может быть предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, если выяснится, что он позволил пассажирам выйти из вертолета до выключения двигателя.