Британский турист случайно попал под лопасти вертолета во время роскошного отдыха в Греции и погиб. Об этом пишет Daily Mail.
Турист погиб от лопастей вертолета на глазах семьи во время отдыха в Греции
По данным издания, несчастный случай произошел в частном аэропорту в Афинах. 21-летний путешественник прилетел туда на частном вертолете после семейного отпуска на острове Миконос.
Британец погиб от лопастей на глазах брата и сестры, когда выходил из вертолета и делал на его фоне селфи. Родители путешественника летели следом на другом вертолете. На место происшествия прибыли экстренные службы – они установили, что смерть наступила мгновенно.
Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку. Пилоту может быть предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, если выяснится, что он позволил пассажирам выйти из вертолета до выключения двигателя.
Отмечается, что пилот второго вертолета, где находились родители погибшего, решил совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Афин, чтобы британцы не увидели трагичную смерть сына.