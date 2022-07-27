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Илон Маск пожелал России «счастливого пути» после объявления планов о выходе из МКС

Limon.ee
Илон Маск пожелал России «счастливого пути» после объявления планов о выходе из МКС
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Илон Маск
Илон Маск Фото: Brendan Mcdermid

Американский бизнесмен Илон Маск, основавший компанию SpaceX, прокомментировал информацию о том, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Господин Маск пожелал «счастливого пути» по-французски. Свой комментарий бизнесмен оставил под одним из сообщений в Twitter, сообщает "Ъ"

«Счастливого пути (Bon Voyage)»,— написал Илон Маск под твиттером space.com

Ответ Илона Маска на сообщение в "Твиттере"
Ответ Илона Маска на сообщение в "Твиттере" Фото: twitter
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