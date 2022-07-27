21 июня из-за проблем со здоровьем умер певец Пьер Нарцисс. А недавно объявилась женщина по имени Ирен, утверждающая, что родила сына от артиста. Мальчику восемь лет, и он проживает в Москве, сообщает Starhit.
У Пьера Нарцисса объявился внебрачный сын
По словам близких, Ирен резко объявилась после смерти артиста, что вызывает большие сомнения в правдивости ее слов об отношениях с Пьером. По этому поводу уже высказалась бывшая супруга исполнителя Валерия Калачева, у которой есть взрослая дочь от Нарцисса.
«Недавно убиралась в квартире, в которой он жил. Было очень приятно, что консьержки, дворники просили подарить им на память что-то из вещей Пьера. Во время уборки не заметила ни одной женской вещи. Если был с Пьером кто-то был бы днями и ночами напролет, наверно, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки... Я не знаю, но ничего нет. Если она, к примеру, затусовалась с ним на пару дней, это же не значит, что Пьер женился бы на ней!» — так на новость о внебрачном ребенке исполнителя отреагировала Валерия.
Продюсер Сергей Дворцов, работавший с певцом бок о бок, наоборот, не удивлен новости о его сыне и считает, что некоторые личности хотят таким образом заявить о себе.
«С Пьером мы проработали 2,5 года. Это время было очень ярким, мы и работали, и отдыхали вместе. В работе Пьер был одним человеком, на отдыхе — совершенно другим. Он был душой компании. Для меня он стал не просто артистом, а братом, другом. В каких-то моментах он меня учил, за что я ему благодарен. Пьер всегда собирал вокруг себя огромное количество публики. Некоторые говорят, что Нарцисс впал в депрессию из-за того, что стал в глазах многих исполнителем одного хита «Шоколадный заяц». Могу с уверенностью сказать, что не было такого. Да, возможно, он был закрытым человеком, но творческие люди, в основном, такие. В его жизни присутствовал алкоголь, но без перебора.
Что касается внебрачного сына... Пьер ушел. Это большое горе. Кто-то сейчас будет наверняка наживаться на этом. Найдутся любовницы, жены. Возможно, кто-то у Пьера действительно был, но... Вокруг него всегда было много красивых женщин. Как-то мы снимали клип, Нарцис сказал мне, чтобы я пригласил как можно больше девчонок, мол, устроим кастинг. Сейчас можно говорить все, что угодно. Новость о внебрачном ребенке Пьера наверняка миф, я так считаю. Пока ничего не доказано!» — подчеркнул Дворцов.