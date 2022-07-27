«Мерзость нельзя показывать, тем более за деньги»: народ требует отменить концерты Филиппа Киркорова в Ялте и Феодосии

По словам Дмитрия Певцова, он «вместе с сотнями людей» поставил свою подпись под петицией в храме Александра Невского в Ялте. «Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», - заявил он.

Как следует из текста обращения, опубликованного Певцовым на своей странице, возмущение со стороны так называемых «православных активистов» было вызвано одним из номеров довольно старой концертной программы Киркорова. Речь идет о композиции «Мария Магдалена». В петиции указано, что во время ее исполнения «артист танцует на Святом Кресте», что может быть расценено «как откровенное кощунство и глумление над святыней», а также оскорбление чувств верующих. В тексте выражаются сомнения, что артист допустил богохульство неосознанно. Обращение адресовано главе Крыма Сергею Аксенову и министру культуры республики.

Но, несмотря на активную кампанию против концертов Киркорова, шоу в Крыму все же никто отменять не стал.

«Итак, сатанинское шоу состоится, потому что »трещащие по швам« концертные организации Ялты окончательно разорятся, если не приедет этот персонаж», - возмущается Певцов. «Мерзость нельзя показывать, тем более за деньги», - заявил он, не потрудившись объяснить чем «мерзость за деньги» хуже, чем бесплатная.

Между тем сам Филипп Киркоров уже не раз объяснял, что не вкладывал в свой номер «Мария Магдалена» никакого кощунственного умысла. По его словам, все происходящее на сцене следует рассматривать как фантазию, не направленную на оскорбление какой-либо религии. Он принес извинения, если задел чьи-то чувства.