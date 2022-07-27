Известный актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов сообщил, что выступает против проведения концерта Филиппа Киркорова в Крыму. Народный артист поставил свою подпись под петицией с требованием отменить запланированные шоу певца в Феодосии и Ялте. Однако отменить их так и не удалось, пишет argumentiru.
«Мерзость нельзя показывать, тем более за деньги»: народ требует отменить концерты Филиппа Киркорова в Ялте и Феодосии
По словам Дмитрия Певцова, он «вместе с сотнями людей» поставил свою подпись под петицией в храме Александра Невского в Ялте. «Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», - заявил он.
Как следует из текста обращения, опубликованного Певцовым на своей странице, возмущение со стороны так называемых «православных активистов» было вызвано одним из номеров довольно старой концертной программы Киркорова. Речь идет о композиции «Мария Магдалена». В петиции указано, что во время ее исполнения «артист танцует на Святом Кресте», что может быть расценено «как откровенное кощунство и глумление над святыней», а также оскорбление чувств верующих. В тексте выражаются сомнения, что артист допустил богохульство неосознанно. Обращение адресовано главе Крыма Сергею Аксенову и министру культуры республики.
Но, несмотря на активную кампанию против концертов Киркорова, шоу в Крыму все же никто отменять не стал.
«Итак, сатанинское шоу состоится, потому что »трещащие по швам« концертные организации Ялты окончательно разорятся, если не приедет этот персонаж», - возмущается Певцов. «Мерзость нельзя показывать, тем более за деньги», - заявил он, не потрудившись объяснить чем «мерзость за деньги» хуже, чем бесплатная.
Между тем сам Филипп Киркоров уже не раз объяснял, что не вкладывал в свой номер «Мария Магдалена» никакого кощунственного умысла. По его словам, все происходящее на сцене следует рассматривать как фантазию, не направленную на оскорбление какой-либо религии. Он принес извинения, если задел чьи-то чувства.
Православно-патриотический скандал вокруг популярного артиста разгорелся после юбилейного концерта Филиппа Киркорова, на котором был показан упомянутый номер. Концерты в Ставропольском крае были отменены - там это объяснили рекомендациями Минкульта и многочисленными обращениями граждан. Директор певца заявлял, что в программу шоу было решено внести изменения.