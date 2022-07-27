Человек, заметивший дым из окна соседней квартиры, вполне мог оказаться Ангелом-хранителем, ведь сломанный дымовой датчик и оставленная на включенной плите собачья еда представляли собой опасную комбинацию, которая могла привести к гибели собаки, пишет Elu24.
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Опасная ситуация в Маарду: подгоревшая на плите еда и сломанный дымовой датчик могли привести к ужасным последствиям
Опасная ситуация в Маарду: подгоревшая на плите еда и сломанный дымовой датчик могли привести к ужасным последствиям
26 июля в 16:34 житель улицы Ринги в Маарду позвонил в Центр Тревоги и сообщил, что из окна соседней квартиры валит белый дым.
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