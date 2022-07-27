Опасная ситуация в Маарду: подгоревшая на плите еда и сломанный дымовой датчик могли привести к ужасным последствиям

26 июля в 16:34 житель улицы Ринги в Маарду позвонил в Центр Тревоги и сообщил, что из окна соседней квартиры валит белый дым.

Спасатели выехали на место и получили от звонившего информацию о том, что в квартире проживает пожилая женщина со своей собакой. Слышно было, как собака лает, но на стук из квартиры никто не ответил.