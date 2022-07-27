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Опасная ситуация в Маарду: подгоревшая на плите еда и сломанный дымовой датчик могли привести к ужасным последствиям

Limon.ee
Опасная ситуация в Маарду: подгоревшая на плите еда и сломанный дымовой датчик могли привести к ужасным последствиям
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Дымовой датчик. Фото иллюстративное.
Дымовой датчик. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Человек, заметивший дым из окна соседней квартиры, вполне мог оказаться Ангелом-хранителем, ведь сломанный дымовой датчик и оставленная на включенной плите собачья еда представляли собой опасную комбинацию, которая могла привести к гибели собаки, пишет Elu24.

26 июля в 16:34 житель улицы Ринги в Маарду позвонил в Центр Тревоги и сообщил, что из окна соседней квартиры валит белый дым.

Спасатели выехали на место и получили от звонившего информацию о том, что в квартире проживает пожилая женщина со своей собакой. Слышно было, как собака лает, но на стук из квартиры никто не ответил.

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