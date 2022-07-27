Участницы конкурса «Мисс Нарва-2022» в рамках подготовки к финалу приняли участие в фотосессии с ретро-автомобилями, а также полетали на частном вертолете.
Олег Гросс прокатил восторженных девочек на своем вертолете
Олег Гросс прокатил восторженных девочек на своем вертолете
Для девушек, участвующих в конкурсе «Мисс Нарва», была организована тематическая фотосессия в стиле 60-х – 70-х годов с ретро-автомобилями, выпущенными во второй половине ХХ века. Автомобили для съемки предоставил известный эстонский предприниматель Олег Гросс, который является спонсором данного конкурса.
В качестве бонуса, а также для поднятия настроения, предпринематель организовал конкурсанткам прогулку на своём вертолете. Девушки остались в полном восторге.
Организаторы стараются каждый год повышать уровень городского конкурса, так, в этом году, девушки летят на финальную фотосессию в Милан. Профессиональными снимками из поездки мы сможем насладиться уже на финале конкурса красоты, который состоится в Нарва 17 сентября.
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