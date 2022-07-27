Олег Гросс прокатил восторженных девочек на своем вертолете

Для девушек, участвующих в конкурсе «Мисс Нарва», была организована тематическая фотосессия в стиле 60-х – 70-х годов с ретро-автомобилями, выпущенными во второй половине ХХ века. Автомобили для съемки предоставил известный эстонский предприниматель Олег Гросс, который является спонсором данного конкурса.

В качестве бонуса, а также для поднятия настроения, предпринематель организовал конкурсанткам прогулку на своём вертолете. Девушки остались в полном восторге.

Частный вертолет Олега Гросса Фото: Орагнизатор "Мисс Нарва 2022"