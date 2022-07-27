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Олег Гросс прокатил восторженных девочек на своем вертолете

Limon.ee
Олег Гросс прокатил восторженных девочек на своем вертолете
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Частнйы вертолет Олега Гросса
Частнйы вертолет Олега Гросса Фото: Организатор конкурса

Участницы конкурса «Мисс Нарва-2022» в рамках подготовки к финалу приняли участие в фотосессии с ретро-автомобилями, а также полетали на частном вертолете. 

Для девушек, участвующих в конкурсе «Мисс Нарва», была организована тематическая фотосессия в стиле 60-х – 70-х годов с ретро-автомобилями, выпущенными во второй половине ХХ века. Автомобили для съемки предоставил известный эстонский предприниматель Олег Гросс, который является спонсором данного конкурса.

В качестве бонуса, а также для поднятия настроения, предпринематель организовал конкурсанткам прогулку на своём вертолете. Девушки остались в полном восторге.

Частный вертолет Олега Гросса
Частный вертолет Олега Гросса Фото: Орагнизатор "Мисс Нарва 2022"

Организаторы стараются каждый год повышать уровень городского конкурса, так, в этом году, девушки летят на финальную фотосессию в Милан. Профессиональными снимками из поездки мы сможем насладиться уже на финале конкурса красоты, который состоится в Нарва 17 сентября.

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