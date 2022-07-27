Во Франции введут штрафы за открытые двери при включенном кондиционере и запретят световую рекламу по ночам

Французским магазинам, в которых работают кондиционеры или отопление, для борьбы с чрезмерной тратой энергии запретят держать двери открытыми. Об этом министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше сказала в эфире радио RMC, ее слова приводит France24.

По словам министра, если открыть двери при включенном кондиционере, то потребление электричества вырастет на 20%. Панье-Рюнаше также анонсировала указ, запрещающий световую рекламу в городах с 1:00 до 6:00. Сейчас такой запрет действует только в городах с населением менее 800 тысяч человек.

Штраф за нарушение требований об использовании кондиционеров составит €750. Наказание за использование световой рекламы в указанное время не уточняется.