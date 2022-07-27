По словам министра энергетики страны, открывать двери при включенном кондиционере «абсурдно», поскольку из-за этого потребляется на 20% больше энергии.
Во Франции введут штрафы за открытые двери при включенном кондиционере и запретят световую рекламу по ночам
Французским магазинам, в которых работают кондиционеры или отопление, для борьбы с чрезмерной тратой энергии запретят держать двери открытыми. Об этом министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше сказала в эфире радио RMC, ее слова приводит France24.
По словам министра, если открыть двери при включенном кондиционере, то потребление электричества вырастет на 20%. Панье-Рюнаше также анонсировала указ, запрещающий световую рекламу в городах с 1:00 до 6:00. Сейчас такой запрет действует только в городах с населением менее 800 тысяч человек.
Штраф за нарушение требований об использовании кондиционеров составит €750. Наказание за использование световой рекламы в указанное время не уточняется.
Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, прекратившая бизнес в России после начала военной спецоперации в Украине, предупредила, что ограничение потребления энергии в Европе возможно из-за сложностей с поставками российского газа. В Shell отмечали, что для стран Европы будет «действительно жесткая зима», поскольку цены на энергоносители «значительно» вырастут, сообщает ПЖ.