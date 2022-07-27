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Управление гневом и ораторское искусство: Тартуский университет приглашает на летние курсы

Limon.ee
Управление гневом и ораторское искусство: Тартуский университет приглашает на летние курсы
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Тартуский университет
Тартуский университет Фото: Shutterstock

Летняя школа Тартуского университета проводится с 2000 года и предназначен для всех, кто хочет улучшить свои профессиональные навыки.

Особенностью Летнего университета является свободная и непринужденная атмосфера, процесс обучения не всегда должен быть строгим и интенсивным. Особым преимуществом является спокойный и летний кампус.

20 курсов летнего университета дает возможность подчерпнуть новые знания из различных областей: от психического здоровья до маркетинга. Дискуссии, практическая отработка навыков, лекции и круглые столы, каждый сможет подобрать для себя подходящий формат обучения. 

Программы Летнего университета пройдут в трех городах Эстонии, а также онлайн.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на веб-сайте Летнего университета. 

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