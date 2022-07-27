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КАК ЭТО БЫЛО? ⟩ «Он уже уходит, скоро перезвоню»: что предшествовало убийству Сабрины в квартире в старом Таллинне?
Убитая в Таллинне Сабрина отдыхала в Эстонии. Фото: Taavi Sepp/Kuvatõmmis vestlusest/erakogu/Facebook/Kollaž: Konstantin Sednev
Кетлин Крузе Кристийна Рейманд Limon.ee
«Он уже уходит, скоро перезвоню»: что предшествовало убийству Сабрины в квартире в старом Таллинне?
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37-летнюю Сабрину, транс-женщину ямайского происхождения, убили на Ратушной площади в Таллинне в начале июля. Друг и родственница Сабрины, родившейся на карибском острове, помнят ее как чрезвычайно любящую путешествия женщину и утверждают, что Сабрина была в отпуске в Эстонии, пишет Elu24.

«Я не поверил, когда услышал об этом», — написал в Facebook друг Сабрины и парикмахер Балки Джеймс.

Балки, который живет в Нидерландах, но родом с Ямайки, рассказал редакции, что Сабрина уехала в Германию в поисках красивой жизни и счастья. «Покинув родную Ямайку, она сначала отправилась в Испанию. Мы общались только тогда, когда она был у меня в парикмахерской в Нидерландах».

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