37-летнюю Сабрину, транс-женщину ямайского происхождения, убили на Ратушной площади в Таллинне в начале июля. Друг и родственница Сабрины, родившейся на карибском острове, помнят ее как чрезвычайно любящую путешествия женщину и утверждают, что Сабрина была в отпуске в Эстонии, пишет Elu24.
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КАК ЭТО БЫЛО? ⟩ «Он уже уходит, скоро перезвоню»: что предшествовало убийству Сабрины в квартире в старом Таллинне?
«Он уже уходит, скоро перезвоню»: что предшествовало убийству Сабрины в квартире в старом Таллинне?
«Я не поверил, когда услышал об этом», — написал в Facebook друг Сабрины и парикмахер Балки Джеймс.
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