КАК ЭТО БЫЛО? ⟩ «Он уже уходит, скоро перезвоню»: что предшествовало убийству Сабрины в квартире в старом Таллинне?

Балки, который живет в Нидерландах, но родом с Ямайки, рассказал редакции, что Сабрина уехала в Германию в поисках красивой жизни и счастья. «Покинув родную Ямайку, она сначала отправилась в Испанию. Мы общались только тогда, когда она был у меня в парикмахерской в Нидерландах».