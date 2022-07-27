Случалось ли вам оказаться посреди ночи на улице, когда у вас внезапно возникли непредвиденные проблемы со здоровьем, а аптеки уже закрыты. Блогер Мерлин Уускюла столкнулась с подобной ситуацией однажды летним вечером, прождав 30 минут у дежурной аптеки.
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Жители Эстонии жалуются не только на длинные очереди в дежурных аптеках, но и вовсе на отсутствие оных в регионах
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Жители Эстонии жалуются не только на длинные очереди в дежурных аптеках, но и вовсе на отсутствие оных в регионах
Мерлин Уускюла рассказала Elu24, что целью ее поста в Facebook было привлечь внимание к дежурным аптекам. Женщина поделилась с нашими коллегами ситуацией, которая произошла с ней в Таллинне, в круглосуточной аптеке Тынисмяги. Elu24 связалась с читателями из разных округов, чтобы узнать об их опыте посещения дежурных аптек в ночное время, а также спросили Südameapteek, являются ли кассы самообслуживания хорошей идеей для аптек, когда люди хотят купить лекарства без рецепта.