134 000 ПАССАЖИРОВ БЕЗ БИЛЕТОВ ⟩ Lufthansa отменяет почти все рейсы из Франкфурта и Мюнхена из-за забастовки

Поскольку забастовка сотрудников профсоюза Ver.di в середине пика туристического сезона вызвала в огромные последствия, авиакомпания заявила, что ей придется отменить почти все рейсы в аэропортах Франкфурта и Мюнхена в среду, сообщает Elu24.

В связи с началом сезона летних отпусков авиакомпания заявила, что она усердно работает, чтобы восстановить расписание рейсов на предстоящие выходные после предыдущих забастовок. Однако забастовка в среду может привести к отмене или задержке отдельных рейсов в четверг и пятницу, предупредила Lufthansa.

В общей сложности 678 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта, 32 во вторник и 646 в среду, по данным Lufthansa. По оценкам, пострадают 92 000 пассажиров.

Всего в Мюнхене придется отменить 345 рейсов, 15 во вторник и 330 в среду. По данным Lufthansa, это коснется примерно 42 000 пассажиров.

Lufthansa, флагманский перевозчик Германии, добавил, что возможности перебронирования билетов для пассажиров, пострадавших от отмены рейсов, очень ограничены.

Более 20 000 бастующих требуют повышения заработной платы на 9,5%, чтобы справиться со стремительным ростом цен и инфляцией. Профсоюз заявил, что работники перегружены из-за значительной нехватки персонала, высокой инфляции и трехлетнего замораживания заработной платы.

Во вторник начальник отдела кадров и директор по труду Deutsche Lufthansa AG Михаэль Ниггеманн заявил журналистам, что забастовки нанесли огромный ущерб. По сообщениям, Lufthansa предложила очень значительное повышение заработной платы в течение следующих 12 месяцев, сказал Ниггеманн, добавив, что забастовка больше не является соразмерной.