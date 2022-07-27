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«Г*вно не тонет, оно всегда на плаву!»: Поплавская раскритиковала Бузову за её предпочтения в любви

Limon.ee
«Г*вно не тонет, оно всегда на плаву!»: Поплавская раскритиковала Бузову за её предпочтения в любви
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Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: SCANPIX

Яна Поплавская раскритиковала Ольгу Бузову после высказывания о том, какой теннис ей нравится.

«Большой пенис Ольги Бузовой! Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Говно не тонет, оно всегда на плаву!»

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