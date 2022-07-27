«Колонии могут занять место IKEA»: в России предложило заменить ушедшие бренды продукцией из тюрем

В конце июля в Екатеринбурге прошла выставка продукции Генерального управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — ежегодное мероприятие, на котором исправительные учреждения разных регионов России представляют товары собственного производства. В 2022 году в мероприятии участвовали 30 колоний из семи областей, сообщает местное издание «Областная газета».

Во время выставки несколько руководителей ФСИН отметили, что теперь исправительные учреждения могут не только учитывать регулярный спрос потребителей, но и адаптироваться под рынок, с которого ушломножество иностранных производителей. По их мнению, продукция от заключённых может посоперничать с импортными товарами и заменить отсутствующие товары.

Цитата из статьи. Фото: Tjournal

Показатель «цена-качество» у [наших товаров] выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании – особенно с учётом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут.

Александр Фёдоров, начальник ГУФСИН по Свердловской области