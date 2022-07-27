Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ 100-летняя дама, которая, несмотря на возраст, продолжает работать

Limon.ee
100-летняя дама, которая, несмотря на возраст, продолжает работать
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: BearFotos/ Shutterstock

Пользовательница TikTok Мэгги сняла серию видео о своей коллеге Джейн, с которой у нее разница в 80 лет. Люди не верят, что Джейн родилась в 1922 году и в свои 99 лет до сих пор работает. Сегодня, 26 июля, она отмечает свой 100-й день рождения, передает RUS TVNET.

«Я рассказываю, как хорошо мы с Джейн ладим, и думала, что это увидят только наши коллеги», - говорит 20-летняя девушка.

Однако видео очень быстро стали популярны. У одного из опубликованных роликов уже почти 10 миллионов просмотров. 

Девушка также планирует публиковать видео с праздника в честь юбилея Джейн.

@maggiehusvar

the long awaited Jayne content !

♬ original sound - Maggie

«Я продолжу работать так долго, сколько смогу или пока меня не уволят», - говорит Джейн, которая в магазине режет ткани покупателям. На этом месте она работает с 1997 года. 

Долгожительница добавляет: «Мне нравится то, что я делаю, поэтому хочу продолжать». 

Джейн рассказала, что на работе ей больше всего нравятся коллеги, а также приятные клиенты. 

На видео в TikTok обе женщины обычно шутят, обсуждают жизнь и танцуют. Они говорят обо всем - о том, как Джейн познакомилась со своим мужем Диком, а также о том, что она выглядит как минимум на 20 лет младше. 

@maggiehusvar reunion with dancing queen before our meeting #bestfriend #joannfabrics ♬ Linda And Heather Theme Song - nooneinparticular
@maggiehusvar

how Jayne met her husband!

♬ original sound - Maggie

В итоге у Джейн появились свои фанаты. Мэгги рассказывает, что кто-то прислал письмо из Египта. Другой подписчик подарил своим друзьям футболки с надписью «Продолжайте двигаться». Это цитата из видео с советами Джейн. 

Джейн всегда старается хорошо выглядеть. Каждый день она добавляет в свое меню много овощей и фруктов, однако она очень любит кондитерские изделия. 

«Мне просто нравятся сладости», - говорит женщина. Ее любимые лакомства - пончики и сладкие булочки. Бабушка восьми внуков заявляет: «Мне это не вредит».

Женщина также никогда не курила, а алкоголь пьет очень редко. 

Ключевые слова
Наверх