Пользовательница TikTok Мэгги сняла серию видео о своей коллеге Джейн, с которой у нее разница в 80 лет. Люди не верят, что Джейн родилась в 1922 году и в свои 99 лет до сих пор работает. Сегодня, 26 июля, она отмечает свой 100-й день рождения, передает RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ 100-летняя дама, которая, несмотря на возраст, продолжает работать
«Я рассказываю, как хорошо мы с Джейн ладим, и думала, что это увидят только наши коллеги», - говорит 20-летняя девушка.
Однако видео очень быстро стали популярны. У одного из опубликованных роликов уже почти 10 миллионов просмотров.
Девушка также планирует публиковать видео с праздника в честь юбилея Джейн.
@maggiehusvar
the long awaited Jayne content !♬ original sound - Maggie
«Я продолжу работать так долго, сколько смогу или пока меня не уволят», - говорит Джейн, которая в магазине режет ткани покупателям. На этом месте она работает с 1997 года.
Долгожительница добавляет: «Мне нравится то, что я делаю, поэтому хочу продолжать».
Джейн рассказала, что на работе ей больше всего нравятся коллеги, а также приятные клиенты.
На видео в TikTok обе женщины обычно шутят, обсуждают жизнь и танцуют. Они говорят обо всем - о том, как Джейн познакомилась со своим мужем Диком, а также о том, что она выглядит как минимум на 20 лет младше.
@maggiehusvar reunion with dancing queen before our meeting #bestfriend #joannfabrics ♬ Linda And Heather Theme Song - nooneinparticular @maggiehusvar
how Jayne met her husband!♬ original sound - Maggie
В итоге у Джейн появились свои фанаты. Мэгги рассказывает, что кто-то прислал письмо из Египта. Другой подписчик подарил своим друзьям футболки с надписью «Продолжайте двигаться». Это цитата из видео с советами Джейн.
Джейн всегда старается хорошо выглядеть. Каждый день она добавляет в свое меню много овощей и фруктов, однако она очень любит кондитерские изделия.
«Мне просто нравятся сладости», - говорит женщина. Ее любимые лакомства - пончики и сладкие булочки. Бабушка восьми внуков заявляет: «Мне это не вредит».
Женщина также никогда не курила, а алкоголь пьет очень редко.