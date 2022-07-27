ВИДЕО ⟩ 100-летняя дама, которая, несмотря на возраст, продолжает работать

«Я рассказываю, как хорошо мы с Джейн ладим, и думала, что это увидят только наши коллеги», - говорит 20-летняя девушка.

Однако видео очень быстро стали популярны. У одного из опубликованных роликов уже почти 10 миллионов просмотров.

Девушка также планирует публиковать видео с праздника в честь юбилея Джейн.

«Я продолжу работать так долго, сколько смогу или пока меня не уволят», - говорит Джейн, которая в магазине режет ткани покупателям. На этом месте она работает с 1997 года.

Долгожительница добавляет: «Мне нравится то, что я делаю, поэтому хочу продолжать».

Джейн рассказала, что на работе ей больше всего нравятся коллеги, а также приятные клиенты.

На видео в TikTok обе женщины обычно шутят, обсуждают жизнь и танцуют. Они говорят обо всем - о том, как Джейн познакомилась со своим мужем Диком, а также о том, что она выглядит как минимум на 20 лет младше.

В итоге у Джейн появились свои фанаты. Мэгги рассказывает, что кто-то прислал письмо из Египта. Другой подписчик подарил своим друзьям футболки с надписью «Продолжайте двигаться». Это цитата из видео с советами Джейн.

Джейн всегда старается хорошо выглядеть. Каждый день она добавляет в свое меню много овощей и фруктов, однако она очень любит кондитерские изделия.

«Мне просто нравятся сладости», - говорит женщина. Ее любимые лакомства - пончики и сладкие булочки. Бабушка восьми внуков заявляет: «Мне это не вредит».